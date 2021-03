Pinpasfraudeur zegt dat hij tot inkeer kwam door Dordtse Annie

Justitie in Rotterdam heeft vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist voor pinpasfraude. Een 20-jarige man uit Ede heeft bekend dat hij acht bejaarden heeft opgelicht.

Twee van de slachtoffers kwamen uit Dordrecht. Een van hen, de 86-jarige Annie van der Sluis, was vorig jaar september van 18 duizend euro beroofd na een babbeltruc. Zij deed destijds onder meer haar verhaal in Bureau Rijnmond.

Verdachte Mohamed M. zegt dat hij door de beelden tot inkeer was gekomen. “Ik heb dat filmpje dagenlang bekeken. Toen wist ik: hier moet ik honderd procent mee stoppen. Het deed mij zo pijn.”



De man heeft verklaard dat hij in opdracht van anderen handelde. Het geld dat werd afgetroggeld, zou crimineel geld zijn geweest. De slachtoffers waren zogeheten geldezels, zei hij. Hun rekening zou zonder dat ze het wisten zijn gebruikt voor criminele doeleinden. “Door haar verhaal in de media begreep ik dat het om eigen spaargeld ging en geld voor de begrafenis.” Justitie noemt deze uitleg ongeloofwaardig. “Deze oplichting was ongelooflijk brutaal.”

Acht slachtoffers

Bij de acht slachtoffers ging de oplichting steeds op dezelfde wijze. De bejaarden werden opgebeld door ‘Frits Akkermans van ING’. Er zouden ‘ongebruikelijke transacties’ zijn op hun rekening. Daarom moesten zij hun pinpas met code in een envelop doen en afgeven aan collega ‘Alexander’ van ING. Die kwam het nog dezelfde dag ophalen.

Het staat vast dat Mohamed M. deze ‘Alexander’ was. Hij pinde direct forse bedragen. Daarbij gebruikte hij inloggegevens van de slachtoffers om het maximale pinbedrag te verhogen. In totaal is bij acht mensen 85 duizend euro afgepakt.

Afgeven aan 'die jongens'

De verdachte zegt dat hij de bedragen gelijk moest afgeven aan ‘die jongens’, zijn opdrachtgevers. “Ik kreeg vijf procent van de opbrengst.” Hij wil niet zeggen wie de anderen zijn. Ook justitie gaat er vanuit dat er meer daders zijn, maar die zijn nog niet in beeld.

De verdachte zegt dat hij het heeft gedaan uit wanhoop omdat hij door de coronacrisis werkloos was geworden. “Ik zal dit nooit meer doen en zou graag in gesprek willen met de slachtoffers.”

De rechter in Rotterdam doet op 26 maart uitspraak.