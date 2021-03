Met flashmob en brandbrief proberen sportscholen hun zin te krijgen in Den Haag: 'Het kan zo niet langer'

Hoogendijk runt samen met haar man Tino al sinds 1974 een sportschool in Vlaardingen. Gedurende de hele coronacrisis zijn zij al zeven maanden dicht geweest. Door dit protest hopen ze hier verandering in te brengen. Op Het Plein in de hofstad kreeg demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) een brandbrief aangereikt en werd er een show opgevoerd. De brief kwam uit handen van oud-schaatser Erben Wennemars.

Op Radio Rijnmond beschrijft Hoogendijk iets voor 10:00 uur wat er gebeurt. "Honderd mensen voeren een flashmob uit. Zij trekken dan ook hun jas uit en tonen de tekst 'sportscholen open, we willen weer!' op hun shirt."

Volgens Hoogendijk gebeurt dit in een gemoedelijke sfeer, maar zijn de actievoerders wel verbeten. "Iedereen denkt: potverdikke er moet wat gebeuren! Wij zijn juist een onderdeel van de oplossing. Juist nu is het belangrijk om gezond te zijn."

Buffer en trouwe leden

De situatie is voor haar sportschool nog niet zo nijpend, maar voor anderen wel. "Wij bestaan al lang en hebben een buffer opgebouwd. Maar ook die raakt op. Voor jonge sportscholen wordt het dramatisch. Er zijn geen inkomsten, de kosten lopen door en dan zijn de steunparketten niet voldoende."

Daarnaast zijn de leden van de sportschool in Vlaardingen vrij trouw. "Een groot deel van de klanten blijft doorbetalen. Daar zijn we ontzetten dankbaar voor. We doen er van alles aan om het contact te onderhouden. We bellen en bieden video's aan." Ook een hoop mensen heeft het abonnement opgezegd omdat ze toch niet kunnen gaan. Dat vindt Hoogendijk onverstandig. "Als alle sportscholen omvallen, bestaan ze niet meer en kun je straks niet meer sporten."

Ook maakt ze zich zorgen om haar vaste klanten. "Sommigen zijn al 25 jaar lid en zijn inmiddels boven de 70 jaar oud. Dat is dus de kwetsbare groep. Ik maak me zorgen of zij hetgeen wat ze opgebouwd hebben weer kunnen oppakken."

Instructeur Jeroen Visser van de Vlaardingse sportschool was ook in Den Haag om zijn stem te laten horen. Hij heeft een contract en probeert nu de leden nog enigszins bezig te houden. Een lastige taak. "Een lange tijd mocht dit alleen in groepjes van twee, nu is dat weer vier. Dat proberen we buiten in een tent te doen en die is deze week kapot gewaaid."

Visser krijgt het hele jaar al met veel veranderingen te maken. Wel of niet open of andere regels. Toch probeert hij het beste ervan te maken. "Ik denk dat maar 10 procent van de leden naar onze groepslessen komt. Voor de rest maken we video's van steps tot aan buikspieren en van aerobics tot aan bodypump. Ook hebben we wat spullen uitgeleend. Maar we willen gewoon weer open!"