Energieneutraal drijvend kantoor klaar voor verhuizing in Rotterdamse Rijnhaven

Het drijvende kantoor in de Rotterdamse Rijnhaven is bijna klaar en gaat volgende week naar zijn vaste locatie. Het fundament voor het gebouw werd vorig jaar vanuit Zaandam naar de haven gevaren waar het de afgelopen maanden is afgebouwd.

"Ik ben ongelooflijk trots op het resultaat." Aan de kade staat architect Nanne de Ru vol trots te kijken naar het drie verdiepingen tellende drijvende kantoorpand. "Het is ontzettend gaaf dat Rotterdam het grootste drijvende kantoorpand krijgt. En ook dat het volledig circulair is."

"De grootste uitdaging was wel dat je een heel groot volume en gewicht op een drijvende ponton moet zien te krijgen en het stabiel moet maken. Dat hebben we voor elkaar gekregen met een geweldig team van deskundigen. Bijzonder dat we al die technieken hebben gebruikt om het gebouw ook super duurzaam te maken."

Energieneutraal

Het pand is van hout gemaakt en dat is volledig circulair. Je kunt het volledig afbreken en ergens anders weer opbouwen. Daarnaast is het kantoor ook nog eens volledig energieneutraal.

"Aan de zuidzijde zit 900 vierkante meter aan zonnepanelen. Die zorgen er voor dat het gebouw geheel zelfvoorzienend is in energie. De betonnen bakken waar het gebouw op drijft zijn gevuld met slangetjes. Daar stroomt water doorheen en dat gebruiken we weer om het gebouw te koelen. Ook nog wel leuk om te vermelden: er komt op de begane grond horeca met een enorm terras op het zuidwesten, waarmee je uitzicht hebt over heel de Rijnhaven en de skyline."

Begin volgende week wordt het paviljoen los gemaakt van de kade en komt het midden in de Rijnhaven naast de Rijnhavenbrug te liggen. Daarna zal het kantoor van binnen verder worden afgewerkt. Het drijvende kantoor biedt straks huisvesting aan de Global Commission on Adaptation, een denktank die nadenkt over de gevolgen van zeespiegelstijging voor steden.