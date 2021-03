Ooievaars en andere 'gewilde dieren' in Chris Natuurlijk van 13 maart

Wilde dieren die ooit verdwenen uit ons land en weer zijn teruggebracht, voorjaarsbloeiers, Tuintje in mijn stad en de slang. Het zijn de onderwerpen in Chris Natuurlijk van zaterdag 13 maart.

De ooievaar, de bever, de das en de otter waren ooit bijna uitgestorven in Nederland. Ze zijn door de mens weer uitgezet in de natuur. Het boek Gewilde dieren beschrijft herintroducties van diersoorten in Nederland. Luc Hoogenstein - één van de drie samenstellers van het boek - vertelt erover in Chris Natuurlijk.

De 'S' van slang, solo en snakken naar……?

We snakken ernaar om weer eens een tentoonstelling te zien. In De Ketelfactory in Schiedam kan dat. En niet zomaar een tentoonstelling, maar ' S ', een solotentoonstelling van Juul Kraijer over de slang en de mens. De slang is al jaren een belangrijke inspiratiebron in het werk van Kraijer. In Chris Natuurlijk vertelt de Rotterdamse kunstenares over haar fascinatie voor de slang.

Tuintje in mijn stad

Een stadstuintje met theekruiden of toch liever met sla? Chris Natuurlijk is bij Rotterdamse Munt. Bij de stadskruidentuin kan iedereen een bouwpakket bestellen voor een eetbaar stadstuintje voor op het terras of het balkon.

Buurman Rotterdam levert het hout en studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben voor de samenwerking tussen de bouwplaats in Rotterdam-West en de stadskruidentuin in Rotterdam-Zuid gezorgd.

Op 20 maart kan iedereen het bestelde Tuintje in Mijn Stad ophalen en daarmee verklaart Rotterdamse Munt het groeiseizoen voor geopend.

Voorjaarsbloeiers

In de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid vertelt botanicus Melitta van Bracht over stinzenplanten. Vroege voorjaarsbloeiers als narcissen, krokussen en lenteklokjes zijn goed voor hommels en andere wilde bijen.

Luister zaterdag 13 maart van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.