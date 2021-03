Linssen gelooft nog in plek 2 voor Feyenoord: 'Maar dan moeten we zondag wel winnen'

Bryan Linssen heeft nog geloof in plek 2: 'Maar dan moeten we zondag wel winnen'

Op de persconferentie geeft Linssen aan dat plek 2 geen groot thema is, maar er wordt wel degelijk over gesproken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer. "Ik zit naast Ridgeciano Haps. Hij zei inderdaad dat we nog tweede kunnen worden als we zondag van PSV winnen. Hoe hij dat zei? Zoals ik het net zeg. Ja, ook wij zijn net mensen", lacht Linssen.

Meer balbezit voor PSV

Sinds de thuiswedstrijd tegen PSV start Linssen in de basis als spits. Er werd met 3-1 gewonnen in De Kuip. Feyenoord speelde niet groots, maar won wel. "PSV had veel balbezit en kwam veel kansen", herinnert Linssen zich. "We moeten zorgen dat dat beter gaat. Wij scoorden vooral uit de counter. PSV is een goed team met veel voetballende kwaliteiten, dus het kan best dat zij zondag ook weer meer de bal hebben dan wij."

Comfortabel in spits

Linssen kwam naar Rotterdam als linksbuiten, maar is inmiddels de eerste spits in De Kuip. De Limburger is er inmiddels aan gewend. "Ik sta al merendeel van het seizoen in de spits en ik voel mij nu wel op mijn gemak. Weet dat ik mij op die positie moet richten. Daar focus ik mij volledig op", spreekt Linssen, die ook aangaf dat hij al lang geen speler meer heeft gehoord over het loonoffer dat de directie aan de selectie heeft gevraagd.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14:30 uur. Onze radio-uitzending begint om 13:00 uur.

