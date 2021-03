Rotterdamse producer staat na Arcade van Duncan Laurence nu wéér bovenaan bij bookmakers Songfestival: 'Een soort déjà vu'

Binnen twee jaar twee keer bovenaan staan bij de bookmakers van het Eurovisie Songfestival: het is de Rotterdamse muziekproducer Wouter Hardy gelukt. Na het winnende 'Arcade' van Duncan Laurence heeft hij dit jaar de Zwitserse inzending geproduceerd. "Het is een soort déjà vu, heel bizar."

Het lied 'Tout l'Univers' van Gjon's Tears is op dit moment, met veel inzendingen die al bekend zijn, de nummer één bij de wedkantoren. "Er komt nog wel een aantal andere tracks uit komende week, dus alles kan nog veranderen", vertelt Hardy. "Zo moet de favoriet van vorig jaar, IJsland, nog releasen. Dus ik ben heel benieuwd, maar nu al heel blij met de feedback en reacties."

Tot dusver is de Zwitserse inzending, geproduceerd door de Rotterdammer, topfavoriet om in mei in Rotterdam Ahoy het Songfestival te winnen. "Natuurlijk is dat wel bijzonder, ik ging hier heel open en zonder verwachtingen in", vervolgt Hardy. "Je hebt al een keer meegedaan en gewonnen, dus voor mij was het niet per se een bewuste keuze om nog een keer mee te doen. Maar toen ik werd gevraagd was ik zo gecharmeerd van de stem van Gjon's Tears, dat ik besloot het toch maar te doen."

Luister hieronder naar het hele gesprek met Wouter Hardy. Daarin is ook een deel van de Zwitserse inzending te horen. Tekst gaat verder onder het fragment.



Hardy werd afgelopen zomer gebeld en moest toen op korte termijn naar Zwitserland komen. "Want ze moesten een nieuwe song hebben. Toen ik daar was heb ik dit liedje, meteen vroeg in de ochtend geschreven, samen met een Vlaamse songwriter waar ik veel mee samenwerk. Toen Gjon binnenkwam en het hoorde werd hij zo geëmotioneerd, terwijl ik hem eigenlijk nog helemaal niet kende. Uiteindelijk hebben we doorgepakt en werd ons liedje gekozen door een vakjury en het publiek."

En dat terwijl Hardy aan Arcade, samen Duncan Laurence, meer dan twee jaar werkte. "Dit liedje ging inderdaad een stuk sneller."