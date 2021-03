Sparta-trainer Henk Fraser denkt nog vier punten nodig te hebben voor handhaving

Sparta gaat zaterdag tegen RKC Waalwijk op jacht naar de eerste thuiszege van 2021. Bij een overwinning op de ploeg van Fred Grim is Sparta zo goed als zeker ook volgend jaar eredivisionist. Eerder dit seizoen werd het in Waalwijk 2-0 voor Sparta.

Sparta staat twaalfde in de eredivisie met 12 punten voorsprong op de degradatieplekken. De 1-0 zege van dinsdag bij VVV heeft er wel voor gezorgd dat de druk wat van de ketel is in Rotterdam-West. Na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning nam de druk op Sparta toe, maar door de zege tegen directe concurrent VVV merkt trainer Henk Fraser dat er wel wat meer spanning weg is bij zijn ploeg.

"Als je kijkt naar de ontlading na de zege in Venlo dan kun je wel concluderen dat er een last van de schouders van de spelers is gevallen. Soms heb je dat ook nodig, want het ging een tijd heel erg stroperig en moeizaam en dan is het logisch dat er wat spanning wegvalt'', zegt Fraser.

Sfeer

''De sfeer is direct gezelliger, maar eerlijk gezegd vind ik dat dat ook zo moet zijn. Als je niet brengt wat je moet brengen moet er ook geen gezellige sfeer zijn. Toch denk ik nog wel dat we een drietal of viertal punten nodig hebben'', aldus Fraser.

Trainer Henk Fraser mist tegen RKC alleen de geblesseerde Mica Pinto. Zijn plaats links achterin wordt net als de laatste weken ingenomen door Aaron Meijers. De van ADO Den Haag overgekomen Brabander speelde in het verleden nog twee seizoenen bij RKC. "Ik heb daar een fijne tijd gehad en heb nog contact met enkele mensen daar. Bijvoorbeeld met de technische man Frank van Mosselveld'', zegt Meijers.

Aaron Meijers



Meijers, die dit seizoen gehuurd is van ADO Den Haag, kwam voor de winterstop nauwelijks in actie. De voormalig-aanvoerder van ADO heeft nooit getwijfeld aan zijn overstap naar Sparta. "Ik ben blij dat ik hier bij Sparta ben. De groep is heel leuk en ik had wel een andere omgeving nodig na een negatief jaar bij ADO. Hier kwam ik bij een stabielere club. Ik weet dat Pinto een goede speler is en die deed het ook gewoon goed. En dus was er ook geen reden tot wisselen voor de trainer'', aldus Meijers.

Auassar

Sparta speelt met dezelfde 11 spelers als de laatste twee wedstrijden tegen Emmen en VVV. Dat betekent dat aanvoerder Adil Auassar, die al vroeg tegen VVV werd gewisseld vanwege ziekte, weer kan spelen tegen zijn oude club. Sparta-RKC begint zaterdag om 21:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.