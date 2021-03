Advocaat plaatst bedenkingen bij aanstelling Nijhuis: 'Heel vreemd dat hij wordt gekozen voor zo'n topwedstrijd'

Uitgerekend tegen Feyenoord fluit Bas Nijhuis voor het eerst een wedstrijd van PSV, na de openlijke kritiek van trainer Roger Schmidt. Dick Advocaat is niet bang dat Nijhuis zich laat intimideren. "Maar vreemd is het wel dat hij uitgerekend op zo'n topwedstrijd wordt gezet."

Net als Bryan Linssen sprak ook Advocaat op de persconferentie over plek 2. "Als je niet wint, is het voorbij. Win je wel, dan worden de andere ploegen ook nerveus", licht de trainer van Feyenoord toe.

PSV ligt Feyenoord

Advocaat erkent dat de 6-0 overwinning op VVV vertrouwen geeft. En dat PSV een ploeg is die Feyenoord ligt. "Het is heel moeilijk uit te leggen waar dat door komt. Het kan door de speelstijl komen of door het stadion komen. In De Kuip was PSV trouwens wel de betere partij, maar ze scoorden niet. We moeten niet nog zo'n wedstrijd spelen, want dan krijg je het wel heel erg moeilijk."

"PSV is een selectie met heel veel kwaliteit. Dat betaalt zich op een gegeven moment uit. En ze spelen in een vervelend systeem. Maar als dat een keer gaat lopen - en die trainer weet best wel wat hij wil - dan moet dat een keer gaan uitkomen."

Geen Bijlow

Feyenoord moet het in Eindhoven stellen zonder Mark Diemers. De middenvelder heeft hamstringklachten en is twee tot drie weken uit de roulatie. Bart Nieuwkoop heeft een soortgelijke blessure en is anderhalve maand uitgeschakeld. Doelman Justin Bijlow heeft deze week voluit getraind, maar de kans lijkt klein dat hij speelt bij PSV.

"We nemen geen enkel risico met hem. Als hij nu in de goal staat, moet hij er staan. Hij weet zelf ook wel dat AZ geen geweldige wedstrijd was. Dus we moeten goed uitkijken dat wanneer hij speelt hij er wel echt klaar voor is. Dat moeten we met hem bespreken. Voel je twijfel? Dan voel je dat goed."

PSV-Feyenoord begint zondag om 14:30 uur. Onze radio-uitzending begint om 13:00 uur.

