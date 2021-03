Rick Karsdorp langer bij AS Roma

Rick Karsdorp heeft zijn contract bij AS Roma met drie jaar verlengd. De voormalig-speler van Feyenoord blijft nu tot de zomer van 2023 in dienst van de Italiaanse club. Karsdorp is sinds dit seizoen onomstreden basisspeler bij de club uit Rome.

Karsdorp werd vorig seizoen nog door AS Roma uitgeleend aan Feyenoord, omdat er in Italië weinig perspectief was op speelminuten. Bij Feyenoord raakte hij mede door blessures ook op het tweede plan en was niet iedere wedstrijd verzekerd van een basisplaats. In 2017 werd Karsdorp met Feyenoord kampioen en daarna vertrok hij naar Rome.