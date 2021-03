Horeca-expert verwacht personeelstekort in de horeca nu een groot deel ergens anders is gaan werken

Veel horecapersoneel is door de gedwongen sluiting van de horeca verdwenen en dat zorgt voor problemen als de horeca straks weer open gaat. Dat zegt Gijsbregt Brouwer, horeca-expert bij Rijnmond. Brouwer verwacht dat er een groot perstoneeltekort in de horeca gaat ontstaan.

"Veel mensen in de horeca werken 'erbij', omdat ze studeren of nog een ander baantje hebben", legt Brouwer op Radio Rijnmond uit. "Die flexibele schil is verdwenen. Ze hebben vaak banen in de IT, digitale marketing of bij de GGD gekregen. En als de horeca straks weer open gaat, gaan we die missen."

In eerste instantie zal het personeelstekort wel meevallen, denkt Brouwer. De horeca-expert verwacht dat de heropening gepaard gaat met allerlei maatregelen, waardoor de cafés en restaurants bij de heropening nog niet volop kunnen draaien. Maar zodra de maatregelen soepeler worden, dan verwacht Brouwer dat er 'een enorme uitdaging komt op het gebied van personeel'.

Prijzen stijgen

Daarnaast verwacht Brouwer dat de prijzen in de horeca stijgen. Een van de grootste biermerken heeft volgens de horeca-expert al laten weten dat de kosten stijgen en daarmee de prijzen in april omhoog gaan. Toch denkt Brouwer dat een prijsstijging niet meteen een probleem hoeft te zijn. Veel gasten zijn volgens hem wel bereid om iets meer te betalen in deze situatie.

Ook denkt Brouwer dat de stijging niet extreem zal zijn. Horeca-ondernemers zullen hun gasten niet willen verliezen en daarom de kosten van de sluiting niet op hun gasten willen verhalen.

En daarnaast is er volgens Brouwer nog steeds sprake van concurrentie in de horeca. "We hadden een enorme omvalperiode verwacht, maar door de steun van de overheid en de mensen om ondernemers heen, zijn er nog relatief weinig bedrijven omgevallen." Ook moeten we volgens Brouwer maar zien of iedereen weer op een terrasje gaat zitten als de horeca weer twee of drie maanden open is.

"De komende maanden zullen gasten ondernemers nog wel wat gunnen, maar in Nederland is het ook heel snel weer business as usual en dan moet je gewoon goed leveren", zegt Brouwer. Of de prijzen dus daadwerkelijk zullen stijgen, dat moet nog blijken.