Nog vier verdachten aangehouden na gekraakt chatsysteem voor criminelen

De politie Rotterdam heeft nog eens vier verdachten aangehouden aan de hand van informatie uit het zogeheten Argus-onderzoek. In dat onderzoek staat het gekraakte chatsysteem Sky centraal. Dat systeem werd veel door criminelen gebruikt.

Drie mannen van 21, 43 en 53 jaar zonder vaste- woon of verblijfplaats zijn maandag aangehouden. Ze worden verdacht van handel in verdovende middelen.

De politie kwam na deze aanhouding ook een 45-jarige man uit Rotterdam op het spoor. In zijn huis werd 75 kilo cocaïne, 1,5 miljoen euro en een vuurwapen gevonden. De spullen zijn in beslag genomen. De man wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit.

De vier verdachten zijn donderdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat ze 14 dagen langer vast blijven zitten. Ook de zes andere verdachten, die de politie eerder deze week aanhield, blijven 14 dagen langer vastzitten. Met de aanhoudingen zijn volgens de politie ontvoeringen en liquidaties voorkomen.