Dak vliegt van appartementencomplex in Alblasserdam: 'Betonblok kwam dwars door de ruit heen'

De schrik zit er een dag later nog in bij bewoners van appartementencomplex Molenstaete in Alblasserdam. Storm Evert heeft de dakbedekking van het gebouw geblazen en stukken balkon vlogen door de ruiten. Een dag later nemen veel bewoners de schade op. "Het is een bende."

Bij mevrouw Leeuwen is het balkon niet te betreden omdat het halve dak erop ligt. "Een betonblok kwam dwars door de ruit heen. Heel de ruit vloog eruit. Dat zit je wel even raar te kijken. Ik dacht even dat er een aardbeving was. De kamer lag vol met glas. Het was een ravage."

Op het balkon van mevrouw Visser ligt een glasplaat van de bovenste etage. Hij is door de krachtige storm naar beneden gekomen. De Alblasserdamse is gisteren net op tijd van haar balkon weggestuurd door medebewoners. "Ze riepen: blijf binnen!"

En dat is maar goed ook. De Alblasserdamse heeft deze nacht bij haar zoon geslapen. Ze is onder in indruk van het natuurgeweld. "Ik heb in de auto wel een traantje gelaten."

Geen warm water

Het gas in het gebouw is uit voorzorg afgesloten en de bewoners zitten op dit moment in de kou. Maar ze zijn inventief: dikke truien en wollen sloffen doen wonderen. "En wassen kan ook met warm water uit de waterkoker." Hoe lang het nog duurt voor de schade hersteld wordt, is nog niet bekend.