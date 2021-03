Oorspronkelijk Rotterdamse partij NIDA krijgt plots een raadszetel in Amsterdam 'kado'

De onderlinge afspraak dat de politieke partij DENK niet naar Rotterdam zou komen en NIDA niet naar Amsterdam zou gaan, was door DENK al jaren geleden gebroken. DENK heeft inmiddels vier zetels in de Rotterdamse raad. Maar door een plotse overstapt in Amsterdam, zit NIDA nu ook daar voor het eerst in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Mourad Taimounti vertrekt bij de Amsterdamse DENK en keert na de landelijke verkiezingen namens NIDA terug in de Amsterdamse gemeenteraad.

De druppel voor het vertrek van Taimounti was dat het bestuur van DENK geen extern onderzoek gaat doen naar de affaire van Tunahan Kuzu met een medewerkster van de partij. Daar hadden de leden van de partij wel om gevraagd, maar het bestuur vond dat niet nodig. Ook vindt de voormalig fractievoorzitter van DENK in Amsterdam dat de landelijke partij in de Tweede Kamer een te harde stijl heeft en er te weinig democratie binnen de partij is.

NIDA-afdeling Amsterdam

"Het komt hard over, dat kan ik me goed voorstellen", zegt tijdelijk voorzitter Ferukh Ahmed van NIDA. NIDA had nog geen lokale afdeling in Amsterdam, maar was al wel met een team bezig om daar voeten aan wal te krijgen. Dat team gaat straks met Taimounti verder werken aan een lokale fractie. "Mourad zou het kiezersbedrog vinden als hij niet aan zijn achterban zou laten weten dat hij niet meer bij DENK blijft en na de verkiezingen de overtap naar NIDA maakt."

"Het siert hem dat hij niet met modder gooit en nog veel liefde voelt voor zijn team, de vrijwilligers en de leden", zegt Ferukh Ahmed. "Maar de koers naar de toekomst was persoonlijk en principieel niet te rijmen. Mourad heeft nog steeds politieke ambities en had vanaf het begin al sympathiek voor NIDA, met name voor de islamitische inspiratie."

Ferukh Ahmed benadrukt dat DENK niet de vijand is van NIDA. "We kunnen prima op de inhoud samenwerken. Maar het is een ander geluid dan dat van ons."

Het is niet de eerste overstap tussen de twee partijen. Begin 2018 moest het NIDA-raadslid Aydin Peksert NIDA verlaten. Hij sloot zich aan bij DENK.