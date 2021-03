Vakbond FNV stelt ultimatum aan RET, 99 procent van de leden bereid om actie te voeren

Het is onrustig bij de RET. Niet alleen vanwege de mogelijke bezuinigingen die vanuit het Rijk zouden worden opgelegd, maar ook omdat er tussen de directie en de vakbonden geen akkoord is over een nieuwe cao.



"We zijn afgelopen zomer al met de eerste informele gesprekken begonnen", zegt Eric Vermeulen van vakbond FNV. "Dat liep voor geen meter. We hebben heel veel gepraat. Formeel en informeel. Afgelopen week hebben we geconstateerd dat we steeds hetzelfde cd'tje horen: kan niet, wil niet en gebeurt niet. Nu zijn de leden aan het woord."

Drie opties

De FNV heeft alle leden een nieuwsbrief gestuurd. Daarin zijn drie keuzes voorgelegd: doorgaan met overleggen, toegeven aan de wens van de directie waardoor RET'ers honderden euro's op jaarbasis inleveren, of de directie een ultimatum stellen.

FNV laat weten zo'n duizend reacties op de nieuwsbrief te hebben ontvangen. "Meer dan 99 procent van de mensen die hebben gereageerd, heeft voor de laatste optie gekozen. Doorpraten ziet men niet zitten, toegeven gaat never nooit gebeuren. Dit weekend ga ik dus werken aan een ultimatum. Als ze op het ultimatum niet reageren, dan moeten we overgaan op het voeren van actie", legt Vermeulen uit. Of en welke acties er komen, zal dan aan de achterban liggen.

Eisen bijgeschaafd

Door corona dreigt de RET vanuit het Rijk te moeten bezuinigen. Ook dat beïnvloedt de gesprekken over een nieuwe cao. "We zijn natuurlijk niet blind voor de realiteit", geeft Vermeulen toe. "We zijn het traject afgelopen zomer gestart met corona en een naderende lockdown. Mede als gevolg daarvan hebben we begrip voor de situatie." De FNV eist daarom geen 5 procent loonsverhoging, zoals dat eigenlijk de bedoeling was, maar koopkrachtbehoud.

"Ondanks dat zegt de directie dat we een nullijn krijgen en op een aantal onderwerpen inleveren. Daar zie ik echt de noodzaak niet van in", laat Vermeulen weten.

Rijmmond heeft de RET om een reactie gevraagd. Het vervoersbedrijf laat weten de ontwikkelingen af te wachten.