Gemeente Rotterdam doet aangifte van verduistering van 195 stempassen in Bloemhof

In eerste instantie heeft de gemeente geprobeerd zoveel mogelijk mensen te laten weten hoe ze op tijd een vervangende stempas konden aanvragen. Wie dat niet had gedaan, heeft alsnog vrijdag een stempas in de bus gekregen. De stempassen zijn in drie straten in Bloemhof niet bezorgd. Naast de aangifte, start de gemeente ook een formeel extern onderzoek. PostNL zegt mee te werken aan dat onderzoek en doet zelf ook nog intern onderzoek. Als het nodig is, neemt PostNL maatregelen tegen de betreffende postbode.

Wie nu toch twee stempassen blijkt te hebben, moet die bij de verkiezingen allebei meenemen naar het stembureau. De medewerkers van de stembureaus zijn op de hoogte.

Na de klachten over niet-bezorgde stempassen heeft PostNL nog een steekproef gedaan rond het Afrikaanderplein. Daaruit bleek dat de meeste mensen wel een stempas hadden gekregen. Het probleem lijkt dus alleen in de drie straten in Bloemhof te hebben gespeeld.