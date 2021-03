Justitie start onderzoek naar mishandeling van politiehonden in opleiding

Justitie in Oost-Brabant begint een onderzoek naar de mishandeling van politiehonden tijdens hun opleiding. Aanleiding zijn beelden die woensdagavond te zien waren in het programma Zembla. In de uitzending stonden incidenten met politiehonden bij aanhoudingen in Rotterdam en Rhoon centraal.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam tipte de Brabantse collega’s na het zien van videobeelden - gemaakt in Oost-Brabant - waarop is te zien hoe de honden tijdens hun training worden geslagen en met stroomstoten worden behandeld. "Na het zien van de beelden hebben wij contact opgenomen met het betreffende arrondissementsparket en gewezen op de schokkende beelden in de uitzending van Zembla”, zegt een woordvoerder van justitie in Rotterdam.

"We nemen het heel serieus", vervolgt een collega van het parket in de regio Den Bosch-Eindhoven. "Als blijkt dat de opnamen zijn gemaakt in ons gebied, dan beginnen we een onderzoek. We nemen het hoog op." Na het onderzoek wordt besloten of de zaak rijp is voor vervolging.

Op sociale media werd tijdens en na de uitzending met afschuw gereageerd op de opnamen. De beelden van de jankende honden veroorzaakten boze reacties. Want, vragen mensen zich af, gaan de honden door zo'n opleiding niet agressiever reageren als ze eenmaal aan de bak moeten.



Verwarde man in Rhoon

Beelden van twee heftige aanhoudingen werden tijdens de uitzending van Zembla getoond. Het ging om de aanhouding van een verwarde man in een tankstation in Rhoon en de arrestatie van een Rotterdammer op de Hilledijk. In Rhoon werd de hond afgestuurd op een Poolse man, die juist op zoek naar hulp het tankstation was ingelopen.

Op de Hilledijk zou een 33-jarige Rotterdammer lachgas hebben genomen en op straat zijn gaan bidden. De politie wilde hem in maart 2020 wegens het veroorzaken van overlast aanhouden. De man, die werd omsingeld door meerdere agenten, ging in zijn auto zitten. Vervolgens gooide de hondengeleider zijn diensthond door het openstaande raam van het portier.



De rechtszaak tegen de man strandde in juli 2020. De rechter vond dat de verdachte zich niet had verzet. Ook vond de rechter de politiehond een te zwaar geweldsmiddel.

Justitie onderzocht het optreden van de hondengeleider. Dat leidde niet tot vervolging. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vond het geweld wel te ver gaan. De hondengeleider kreeg een aantekening in zijn dossier. Ook erkende Westerbeke een week na de rechtszaak in 2020 de aansprakelijkheid van de politie.

Dat bericht bereikte Nick Claassen, de advocaat van de 33-jarige Rotterdammer, pas in februari. Zeven maanden na het besluit van de politiechef. "Mijn cliënt heeft nog steeds moeite met het verwerken van wat hem is overkomen. Dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het had in zijn verwerkingsproces veel uitgemaakt als de politie eerder had laten weten dat de aansprakelijkheid werd aanvaard."

'Cliënt was kwetsbaar'

Tot een schaderegeling is het niet gekomen. Dat heeft er ook mee te maken dat de politie in augustus 2020 achter de rug om van de advocaat om een regeling met het slachtoffer probeerde te treffen. "Cliënt was op dat moment ook nog kwetsbaar en is juridisch een leek. Gelukkig is hij niet op het voorstel ingegaan, anders was de zaak gedaan geweest."

In november, in de eerste aflevering over politiehonden van Zembla ‘Bijten als beloning’, zei een woordvoerder van de Rotterdamse politie dat al een schikking was getroffen met het Rotterdamse slachtoffer. Dat was dus niet zo.



De politie schrijft in een reactie dat men dacht een akkoord te hebben met de aangevallen Rotterdammer. “Dat is later door de advocaat tegengehouden."

Schijntje

Claassen is niet blij met die opstelling van de politie. Hij wilde de zaak goed afronden voor zijn cliënt. De 925 euro die de politie wilde betalen, is volgens hem een schijntje van het bedrag dat volgens hem redelijk is.

Over verdere juridische stappen is nog geen besluit genomen. De Rotterdammer en zijn advocaat denken er wel over om naar het gerechtshof te stappen en te vragen om de hondengeleider alsnog te laten vervolgen. Zo’n stap kost ook geld.

In Rotterdam gaat D66 raadsvragen stellen over de mishandeling van politiehonden en de inzet van politiehonden in de gevallen hierboven.