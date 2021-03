Litouwer opgepakt in Dordrecht voor fatale overval

De politie heeft in Dordrecht een verdachte opgepakt voor een overval met fatale afloop in Boxtel. Het gaat om een dakloze man uit Litouwen. In het onderzoek werd ook een woning doorzocht in Hardinxveld-Giessendam, meldt Omroep Brabant.

De overval was in januari op een Bed and Breakfast in Boxtel. Bij die overval kwam de 73-jarige eigenaar om het leven.

Naast de 39-jarige man, die in Dordrecht verbleef, werd in Voorburg ook nog een 36-jarige Litouwer gearresteerd. In hetzelfde onderzoek werd ook een perceel doorzocht in de Duitse deelstaat Nedersaksen.