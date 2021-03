Boer Cees uit de Alblasserwaard strijdt voor zetel in Den Haag

Hoogbloklander Cees de Jong wil zijn leven tussen de koeien inruilen voor een carrière als Tweede Kamerlid in Den Haag. Niet omdat hij zijn koeien beu is, verre van dat zelfs. Er knaagt iets en daarom stelt hij zichzelf verkiesbaar: "Ik wil niet dat ze ver weg plannen maken over het platteland zonder inspraak van de bewoners."

Cees is een zeer succesvolle agrariër. In zijn werkkamer op zijn boerderij staan tientallen bekers, prijsvaantjes en foto's van prijswinnende koeien. Hij is iemand met een hart voor het vak. "Ik ben een fanatieke koeienboer en daar geniet ik ontzettend van. Ik merk alleen dat de stad en het platteland elkaar slecht begrijpen. En daar wil ik verandering in brengen. Een overheid die ver weg is voor de mensen van het platteland is niet goed..."

Protesten

De boerenprotesten waren voor Cees het moment waarop hij besefte dat er iets moest gebeuren. "Ik zie dat jonge mensen om mij heen twijfelen over hun toekomst op het platteland. Omdat ze zich niet begrepen voelen. Dat doet mij het meeste zeer." Maar het is een misvatting om de Hoogbloklander in het vakje van protestboer te plaatsen, verzekert hij.

"Ik wil een verbindende rol spelen tussen de stad en het platteland." Cees wil daarbij alle lastige thema's niet uit de weg gaan. "Klimaat, bodemdaling, stikstof: kom maar op! Juist dit soort ingewikkelde thema's samen aanpakken. Maar niet zomaar klakkeloos roepen: 'Helft van de veestapel weg'."

Inspiratie

De grootste inspiratiebron van Cees is oud Tweede-Kamerlid en burgemeester Maarten Schakel. Deze politicus uit de Alblasserdam kwam vroeger vaak op de koffie op de boerderij van de ouders van Cees.

"Als Maarten niet in Den Haag was, liep hij door de polder heen. En waar hij was, dronk hij koffie. Ook bij ons thuis en daarmee was hij 'onze' politicus. Die ons gebied vertegenwoordigd. Die stijl heeft mij ontzettend geïnspireerd. "

Plek op de lijst

Cees wil met voorkeursstemmen gekozen worden. Hij staat op plek 34 van het CDA. Als hij met voorkeurstemmen de kamer in komt, betekent dat ook dat hij draagvlak heeft voor zijn visie legt de Hoogbloklander uit.

"Ik wil heel graag mijn bijdrage leveren. Maar wat er ook gebeurt op 17 maart: ik ben sowieso gelukkig! Op de boerderij of in de kamer."