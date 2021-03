Cameratoezicht op vissersschepen, Goereese vissers gruwelen van 'Big Brother aan boord'

"Te zot voor woorden", zo noemen de vissers in Stellendam het plan van Europa om camera’s aan boord van hun schepen te hangen. Ze zitten niet te wachten op 'Big Brother aan boord'. Het Europees Parlement wil met de camera’s controleren of de vissers zich wel aan de bijvangstregels houden.

"We hebben niks te verbergen, maar ze zitten zelf toch ook in Brussel niet te wachten op camera’s op hun bureau!" Jaap Tanis, eigenaar van de GO-38 en GO-48, is woedend over het plan. "Logboeken, volgsystemen en dan nu camera’s. Een crimineel met een enkelband wordt nog niet zo gevolgd als wij!"

Zorgen over privacy

Tanis gaat zelf de zee niet meer op, maar heeft al bemanningsleden horen zeggen dat ze stoppen als er camera’s aan boord komen. Ze maken zich zorgen over hun privacy. En vissers zijn gewend aan de vrijheid van het werken op zee, maar ze krijgen met steeds meer regels en beperkingen te maken.

"Het lijkt wel of ze ons weg willen pesten", vindt visser Ronnie Hameeteman van de GO-44. "Maar ik hang er een doek overheen hoor. Ik wil niet in beeld. Ik ben geen crimineel die de hele dag in de gaten gehouden moet worden."

Tekst gaat verder onder de foto van visser Ronnie Hameeteman:



Volgens de 'aanlandplicht' moet alle vis aan land worden gebracht. Zo kan worden bijgehouden hoeveel en wat er wordt gevangen. Maar vissers gooien te kleine, onverkoopbare vis liever op zee over boord. Dan neemt het geen plek in het ruim in en gaat het niet van het visquotum af.

"Bovendien kan een groot deel van de gevangen vis dan nog gewoon verder zwemmen. En dus ook vis die voor nageslacht zorgt. Die wil je niet vernietigen", aldus Hameeteman.

Zoveelste maatregel

Maar de EU denkt dat dus anders over en houdt graag beter in de gaten of vissers geen vis over boord kieperen. Het voelt voor vissers als Ronnie als de zoveelste maatregel om ze dwars te zitten. "Ze hebben de puls als van ons afgepakt en nu dit. Het lijkt er echt op dat we weg moeten."



Tanis hoop dat de visserijbonden flink van zich gaan laten horen. De EU-landen moeten namelijk nog instemmen met het voorstel. "Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan."