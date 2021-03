Eerste divisie: Excelsior met gemak langs Jong FC Utrecht; FC Dordrecht onderuit

Joël Zwarts over Excelsior-Jong FC Utrecht (2-0): 'Weinig in problemen gekomen'

Excelsior heeft vrijdag in de eerste divisie het thuisduel met Jong FC Utrecht gewonnen. De Kralingers waren in het Van Donge & De Roo Stadion met 2-0 te sterk.

In de eerste helft had Excelsior weinig tot geen problemen met Jong FC Utrecht. De thuisploeg kwam via Joël Zwarts (1-0) in de elfde minuut op voorsprong en kreeg daarna nog een handvol kansen. Zo hadden Mats Wieffer (kopbal net over), Ahmad Mendes Moreira (schot in de korte hoek) en Siebe Horemans (poging voorlangs) kunnen scoren.

Joël Zwarts maakte de eerste goal van de avond, maar hij had meer doelpunten voor Excelsior kunnen maken. Kijk hieronder naar zijn interview. De tekst gaat verder onder de video:

Jong FC Utrecht schoot in het eerste bedrijf slechts één keer op doel. Vlak voor rust keerde Excelsior-doelman Alessandro Damen een poging van Tim Pieters.

Kopballen naast

Na de rust viel de tweede Kralingse goal al redelijk snel. Brandon Ormonde-Ottewill haalde buiten het zestienmetergebied uit, maar Jong FC Utrecht-keeper Maarten Paes pakte dat schot niet. Reuven Niemeijer tikte daarna makkelijk de 2-0 in het doel.

Halverwege de tweede helft kregen Niemeijer en Zwarts de kans om hun tweede goal van de avond te maken. Niemeijer stuitte na een mooie steekpass van Zwarts op Paes; Zwarts knikte een goede voorzet van Horemans dichtbij het doel naast.

Topschutter Elias Már Ómarsson, die als invaller in de ploeg kwam, kopte ook een voorzet van Horemans naast de goal van Jong FC Utrecht. Een andere opvallende bankzitter was Hervé Matthys. De Belgische centrale verdediger kwam bij Excelsior niet binnen de lijnen.

Excelsior - Jong FC Utrecht 2-0 (1-0)

11' 1-0 Joël Zwarts

53' 2-0 Reuven Niemeijer

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Aberkane, Wieffer, Van der Meer, Ormonde-Ottewill (77' Ómarsson); Niemeijer, Bruins, Baas (77' Van Rooijen); Zwarts, Mendes Moreira

Mats Wieffer is de laatste weken een inschuivende verdediger, die met zijn spel vervolgens op het middenveld terecht komt. Kijk hieronder naar zijn interview. De tekst gaat verder onder de video:

FC Dordrecht

Aan de onderkant van de eerste divisie nam FC Dordrecht het vrijdag thuis op tegen TOP Oss. In de eerste helft scoorden de bezoekers één keer. Mart Remans zette de 0-1 op het scorebord.

Het bleef niet bij één goal voor Remans. De aanvaller van TOP Oss scoorde vlak na de rust opnieuw tegen FC Dordrecht (0-2). Net na het uur deed Kevin Jansen met de 1-2 nog iets terug voor de Schapenkoppen, maar dat mocht niet meer baten voor de thuisploeg. In de slotfase maakte Dennis van der Heijden van grote afstand de laatste goal voor de Brabander (1-3).

Opvallend was dat FC Dordrecht met de vierde keeper van het seizoen speelde. Liam Bossin moest geblesseerd afhaken, waarna jeugdproduct Ronald Vlot binnen de lijnen kwam. Eerder stonden Anthony Swolfs en Max van Herk al tussen de palen bij Dordt.

FC Dordrecht - TOP Oss 1-3 (0-1)

20' 0-1 Mart Remans51' 0-2 Mart Remans62' 1-2 Kevin Jansen90’ 1-3 Dennis van der Heijden

Opstelling FC Dordrecht: Bossin (63' Vlot); Hobbel (64' Suray), Aktas, Silva, Poll (81' Vliet); Schuurman, Pugliese (46' Ugur), Musaba, Jansen; Agrafiotis (81' Amadin), Bannis