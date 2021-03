Barbara Kathmann (PvdA): 'We moeten het lef hebben om de rekeningetjes naar die multinationals, vervuilers en techgiganten te sturen'

Van Rotterdam naar Den Haag: Barbara Kathmann over haar belangrijkste punten in de Tweede Kamer

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet jij al wat je stemt? In de aanloop spreekt Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wie zijn ze? En wat zijn hun plannen voor onze regio? Deze keer is de beurt aan Barbara Kathmann. Tot een maandje geleden nog wethouder economie in Rotterdam, inmiddels nummer 7 op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.

Waar wil Kathmann zich in Den Haag persoonlijk hard voor maken? "Twee dingen zijn voor mij op dit moment het allerbelangrijkst", vertelt de Rotterdamse. "Ten eerste het oplossen van de wooncrisis. Voor mijn idee kan niemand op die moment een betaalbare woning vinden, dus er moeten meer duurzame huizen gebouwd worden. Verder moeten de huisjesmelkers worden aangepakt en moeten we ervoor zorgen dat jongeren zich op die woningmarkt kunnen begeven. En ook dat ouderen gewoon een fijne plek behouden om te blijven wonen."

MKB'ers en bureaucratie

"Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat onze mkb'ers, de banenmotor van Nederland, de coronacrisis zo goed mogelijk doorkomen. En je ziet nu dat de mkb'ers niet alleen door de crisis, maar straks ook door de bureaucratie ten onder dreigen te gaan. Nu gebeurt het wel eens dat je als ondernemer nog wacht op herstelgeld uit Den Haag, als de volgende belastingbrieven alweer binnenkomen. Met het verzoek of je een rekening binnen een week kunt betalen. Dat gaat niet."

Daarvoor willen Kathmann en haar partij het zogenaamde herstelloket in het leven roepen. "Je meldt je bij je gemeente, waarna je schulden worden overgenomen. Dan is er nog maar één schuldeiser, één contactpersoon en een reëel tijdpad om je schulden af te betalen. En een heel belangrijk detail: de pauzeknop, voor als we straks weer helemaal open mogen met z'n allen. Dan hebben ondernemers eerst even de tijd om hun eigen slagveld te zien voordat al die facturen op de mat vallen."

Niet bezuinigen

Kathmann vindt niet dat de overheid, ondanks de nu grootschalige uitgaven, massaal moet bezuinigen zodra de coronacrisis ten einde komt. "De vorige crisis, waar banken met tientallen miljarden uit zijn gered, is afgewenteld op de gewone mensen en onze mkb'ers. Daarom heeft het ongelooflijk lang geduurd om die crisis te boven te komen.

"De experts die ik spreek zeggen: doe één ding niet en dat is bezuinigen. Je moet met investeringen uit deze crisis komen. Door overheidsinvesteringen naar voren te trekken en op te treden als de eerste en beste klant van mkb'ers. Daarnaast moet je rekeningen neerleggen waar ze horen: bij multinationals en techgiganten zoals Facebook en Google, die op dit moment ons ondernemersklimaat ondermijnen."

"Met de staatsschuld die dan overblijft ben je nog steeds het beste jongetje van Europa, met de werkeloosheid gaat het goed en je gaat weer richting economische groei", vervolgt Kathmann. "Je moet gewoon even het lef hebben om die rekeningetjes naar die multinationals, vervuilers en techgiganten te sturen."

Rotterdamse mentaliteit

Kathmann was sinds 2014 actief in de Rotterdamse politiek, die ze nu dus inruilt voor Den Haag. Volgens de voormalig wethouder is een beetje Rotterdamse mentaliteit hard nodig in de Hofstad. "We moeten drie dingen doen in Den Haag, waarin alle politici van Rotterdammers kunnen leren. Niet lullen maar luisteren, niet lullen maar poetsen en niet lullen maar praten."

"Als politici die al lang in Den Haag zitten debatteren denk ik altijd: tegen wie heb je het nu eigenlijk? Ze praten tegen elkaar in plaats van tegen ons, tegen Nederland. Dat zijn dingen die heel snel in Den Haag veranderd kunnen worden, waardoor we misschien ook weer een beetje kunnen gaan voelen dat de politiek er voor ons allemaal is."