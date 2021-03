Korpsleiding gaat praten met agenten na onrust over 'milde' aanpak na racisme in Rotterdamse WhatsApp-groep

De korpsleiding van de politie gaat in gesprek met agenten na de onrust over racisme binnen het korps, een kwestie die volgens hen niet stevig genoeg wordt aangepakt. Dat zegt Martin Sitalsing, chef van de politie Midden-Nederland en portefeuillehouder diversiteit. Vijf Rotterdamse agenten die zich in een WhatsAppgroep herhaaldelijk racistisch uitlieten, werden alleen schriftelijk berispt.

Op sociale media en het intranet van de politie leidde dat volgens NRC tot veel beroering en onvrede. Honderden agenten reageerden.

"Wat ik zie is dat het niet alleen iets is van de eenheden in de Randstad", zegt Sitalsing op NPO Radio 1. "Maar met name van politiemensen met een migratieachtergrond door het hele land, komt dit signaal naar voren. Daar zullen wij ook, samen met de korpsleiding, binnenkort een gesprek mee hebben." Ook met politiechef Westerbeke van Rotterdam wordt komende week gesproken.

De racistische appjes kwamen eerder aan het licht na een artikel in NRC. Agenten maakten burgers onder meer uit voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen". "Wat er is gebeurd is kwetsend, met name voor de allochtone collega's", zegt Miriam Barendse van politiebond Equipe.

Zelf was ze dertig jaar lang leidinggevende bij de politie. Nu leidt ze een vakvereniging met veel hoger politiepersoneel. "Als dit wordt verteld door de collega met wie je in de auto je werk moet doen, dan voel je je daarnaast niet veilig. Dat geeft onrust."

Slechts een berisping

De vraag is of de politie wel adequaat heeft ingegrepen, door alleen een berisping uit te delen. "Dit is gedrag dat de burger niet van politiemensen verwacht", zegt Barendse. "Als het gebeurt, dan mag je van de leiding verwachten dat er adequaat wordt opgetreden. En zodanig, dat het gedrag niet meer voorkomt en de diender begrijpt wat hij niet goed heeft gedaan. En anderzijds: dat degene die zich gekwetst voelt, recht wordt gedaan. Dat vraagt soms enige wijsheid, maar ook adequaat optreden van de leiding."

De verhalen over racisme en discriminatie binnen de politie zijn er al jaren. Volgens Sitalsing komt dat nu meer naar voren doordat er meer mensen met een migratieachtergrond bij de politie werken. Hij denkt dat politiemensen zich nu ook veiliger voelen om zich daarover op het werk uit te spreken.

"Ik heb de indruk dat dat steeds beter gaat, die veiligheid. Maar wat ik mooier zou vinden, is als men het gesprek ook met elkaar voert, op de werkvloer. En dat het niet alleen een vraagstuk is voor politiemensen met een migratieachtergrond, maar voor elke politieman en vrouw."

Vakbondsvrouw Barendse wijst erop dat de digitalisering van de maatschappij "niet helpt". "Toen ik vroeger begon had je nog geen appgroepen, toen had je de roddel aan de koffietafel. Dat is net zo erg, maar zichtbaarder. Dan kan er nog eens iemand optreden die langsloopt. En de ervaring is dat wat mensen opschrijven, soms erger is dan uitspreken. Mensen corrigeren elkaar niet meer, dat is een groot probleem."

Oplossingen

Een simpele oplossing voor de problematiek is er niet. Volgens Barendse moet een leidinggevende altijd alert zijn op ongewenst gedrag. "Of het nou gaat naar vrouwen, jonge mensen, allochtone collega's. Dat is opletten, dagelijks. Dat kun je nooit laten rusten. Je moet zeer alert zijn, goed de norm stellen. En iedere diender kan ook wel weten dat dit soort gedrag niet van 'm verwacht kan worden. Je legt de ambtseed af, dan beloof je dat je als goed ambtenaar gedraagt."

Sitalsing zegt dat er sprake is van een "heel complex vraagstuk", dat ook in de hele samenleving speelt. "Dat los je niet met één project of één traject op. Dat vraagt om continu investeren in leiderschap, diversiteit, de norm stellen als die wordt overschreden. Dat vraagt continu om hard werken."