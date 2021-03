Film over het Rotterdamse nachtleven door de ogen van een 17-jarige die in de laatste trein in slaap valt

Chris de Krijger over zijn serie MAUS over het nachtleven in Rotterdam

Wat doe je als je ’s nachts in slaap valt in de laatste trein, wakker wordt in Rotterdam en de eerste ochtendtrein pas uren later vertrekt? Je kent hier niemand en de batterij van je telefoon is precies leeg. Dat is wat de 17-jarige Maus overkomt in de serie MAUS.

Maus, gespeeld door Walt Klink, stapt uit op Rotterdam Centraal, ontmoet een meisje en volgt haar een nacht lang naar bekende plekken in de stad. De filmmakers hebben geprobeerd alles wat bij een nacht in een bruisende stad komt kijken in de serie te verwerken, vertelt scenarioschrijver Chris de Krijger. Maus ontmoet typische nachtdieren, die dan pas tot leven komen. Zo speelt acteur Theo Wesselo (Rembo & Rembo) een loempiaverkoper met een slaapstoornis, zie je Loes Schnepper als eenzame barvrouw en stadsdichter Dean Bowen wijst Maus poëtisch de weg.

Nachtleven is volwassen worden

De filmmakers komen uit Rotterdam en Zwijndrecht en leerden het Rotterdamse nachtleven als tiener kennen. "Voor ons was het nachtleven iets waardoor je een beetje volwassen wordt. Je beleeft dingen die je overdag niet beleeft. We hebben heel veel van dat soort ervaringen verzameld van ons beiden, daar hebben we deze serie van gemaakt."

Maus komt op bijzondere plekken in stad. Zo breekt hij met zijn nieuwe vrienden in bij het Natuurhistorisch Museum, dolend tussen de opgezette dieren. Er is buitenbioscoop in de Tramremise in Hillegersberg, een rave op een balkon en Maus komt in de kelders van Cinerama terecht.

Scenarioschrijver Chris de Krijger en regisseur Sven Peetoom bedachten de serie al voor corona. Het script lag klaar en alles was geregeld om te gaan filmen, maar toen kwam de coronacrisis en veranderde de wereld in een anderhalvemetersamenleving. De twee herschreven het script en ging alsnog met een klein team filmen.

De makers hopen dat hun serie jongeren kan motiveren om erop uit te trekken 's nachts. "Maar dat het voor ouderen ook juist een feest van herkenning kan opleveren. Dat je terugverlangt naar de tijd en dat de serie opnieuw gevoelens oproept die je toen voor het eerst had", zegt De Krijger.

De zesdelige serie MAUS is vanaf zondag iedere week te zien om 17:15 uur op TV Rijnmond en op Rijnmond.nl