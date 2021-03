A15 bij Rozenburg dit weekend dicht om de weg een stuk te verplaatsen

De A15 bij Rozenburg gaat vrijdagavond in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. De afsluiting geldt vanaf 22:00 uur en duurt tot maandagochtend.

Dit weekend wordt een zogeheten tafelconstructie zestig meter verplaatst. Op die constructie komt een fly-over voor de verbinding naar de Blankenburgtunnel. De constructie is 50 meter lang en 30 meter breed.

Doorgaand verkeer tussen Brielle en Spijkenisse wordt omgeleid via af/oprit Brielle (12), de N57, de N218 en op/afrit Spijkenisse (16). Verkeer in- en om Rozenburg wordt omgeleid via de Calandbrug, Droespolderweg en Botlekweg. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.