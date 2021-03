Ómarsson al weken 'off fire': Excelsior-topscorer op de bank gezet

Hij was in de eerste seizoenshelft dé sensatie bij Excelsior, maar na de winterstop stokte ineens de doelpuntenproductie van Elias Már Ómarsson voor de Kralingers. In het duel met Jong FC Utrecht (2-0) moest de clubtopscorer van Excelsior zelfs vanaf de bank beginnen. Een vertrek van de IJslandse spits uit het Van Donge & De Roo Stadion lijkt aanstaande.

In de eerste divisie was het voor de winterstop vrijwel elke wedstrijd prijs voor Ómarsson. De spits maakte in die periode zeventien goals in evenveel duels. Er leek geen rem op Ómarsson te zitten.

Maar in de laatste elf competitieduels waarin Ómarsson voor Excelsior in actie kwam, maakte de IJslandse spits slechts één goal. Te weinig, zo vond ook Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. "Dat vreet aan zijn vertrouwen. Zijn spel werd ook daardoor minder. Dat is logisch voor een spits", zegt Dijkhuizen. "Ook al ben je de clubtopscorer van Excelsior, dan moet je even een pas op de plaats maken."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen na afloop van de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-0). De tekst gaat verder onder de video:

Naast Ómarsson werd ook centrale verdediger Hervé Matthys door Dijkhuizen gepasseerd voor het thuisduel met Jong FC Utrecht. Voorlopig lijken zij genoegen te moeten nemen met een plaats op de reservebank van Excelsior. "Ik ga natuurlijk niet elke week wisselen", licht Dijkhuizen toe, die van mening is dat Matthys goed met de beslissing van zijn trainer om gaat.

'Ómarsson wil graag een transfer maken'

Volgens Dijkhuizen heeft Ómarsson meer moeite met zijn plek op de bank. De clubtopscorer van Excelsior kreeg dinsdag al te horen dat hij zijn basisplaats kwijt was.

Ómarsson zou volgens zijn trainer bezig zijn met een transfer in de komende zomer. "Dat speelt natuurlijk bij hem. Dan is het moeilijk als je iemand moet passeren, maar dit hoort erbij. Hij wil graag een transfer maken. Dat zit in zijn hoofd. Daar zit bij Ómarsson de focus op", zegt Dijkhuizen.

De IJslander heeft namelijk een aflopend contract, maar Excelsior kan die verbintenis met één jaar verlengen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior, laat in een reactie weten dat dit voor 1 april 2021 moet gebeuren. "Dat duurt nog even. Als het zo ver is, dan zullen we dat bekend maken", meldt De Haan.

Elias Már Ómarsson wilde na afloop van Excelsior-Jong FC Utrecht niet met de media praten.