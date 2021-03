Het weer van vandaag: kans op zware windstoten van 80 tot 100 km/u

Vanochtend trekt een zone met stevige buien over de regio met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Daarna is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt 9 graden. De zuidwesten en vanmiddag meer westenwind waait krachtig en aan zee hard of stormachtig, kracht 6 tot 8. Er bestaat kans op zware windstoten tussen 80 en 100 km/u.

Vanavond en vannacht zijn er een paar opklaringen en valt er verspreid een bui. Het koelt af naar 5 of 6 graden en de westenwind neemt af tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig.

Morgen is er slechts af en toe zon en bestaat er landinwaarts kans op een bui. Het wordt opnieuw 9 graden en er staat een matige en aan zee vrij krachtige of eerst nog krachtige westenwind.

Vooruitzichten

Volgende week is het wisselend bewolkt en bestaat er soms kans op een bui. In de middag wordt het 8 graden en daarmee is het aan de koude kant. In de loop van de week worden de nachten kouder met vanaf donderdag kans op lichte vorst. Volgende week zaterdag begint de astronomische lente, er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het weer daar in mee zal gaan.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 10,4 graden en de minimumtemperatuur 3,0 graden. Er valt gemiddeld 14,3 mm neerslag.