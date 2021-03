Je stem uitbrengen vanuit de auto, in Rotterdam kan het volgende week

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Waar je normaal gesproken naar een stembureau in de buurt gaat om een stem uit te brengen, biedt Rotterdam komende week een coronaproof alternatief aan. Inwoners kunnen daar vanaf maandag ook hun stem uitbrengen vanuit de eigen auto, in de nieuwe 'stemstraten'. Je hoeft niet uit te stappen, alleen het raampje open te draaien en stemmen maar.

De nieuwe stembureaus staan op het P&R-terrein bij metrostation Meijersplein in Noord en op Zuid op het parkeerterrein P5C aan de Korte Stadionweg, schuin tegenover De Kuip.

Coronaproof

"Rotterdam heeft zich echt ingezet om veel stembureaus op te bouwen dit jaar. Op veel verschillende plekken, goed toegankelijk voor iedereen en helemaal coronaproof. Zodat alle kiesgerechtigden gewoon veilig hun stem kunnen uitbrengen", zegt Astrid Dragt, projectleider verkiezingen van de gemeente Rotterdam.

Wie niet naar een binnenlocatie wil, kan dus terecht in een van de stemstraten. Op die manier kunnen mensen in hun eigen bubbel blijven. Maar als er meerdere inzittenden zijn, moeten zij alsnog voor de stemstraat uitstappen en wandelen door het stembureau.

Niet elk voertuig heeft toegang tot de straat. Wagens die hoger dan 2,4 meter of breder dan 2,5 meter zijn, kunnen niet door de stemstraat heen. Ook deze mensen moeten dus voor het stembureau uitstappen.

Zo werkt de stemstraat in Rotterdam:



Maar hoeveel auto's kunnen er op een dag door zo'n stemstraat heen? "Elke stemstraat is eigenlijk een eigen stembureau. Maximaal kunnen er per stemstraat elk uur twintig automobilisten stemmen. Over drie dagen verspreid kunnen er dan duizend auto's doorheen", zegt Dragt. "Het kan natuurlijk wel zijn dat iemand meerdere stemmen uitbrengt, ook namens anderen, door middel van een machtiging. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het een druk stembureau wordt."

Nieuw fenomeen?

De stemstraat is afgelopen november tijdens de herindelingsverkiezingen in verschillende delen van Nederland al ingezet als coronaproof-stembureau. Het stembureau in de gemeente Vught bleek daarbij erg populair. "Op de ervaringen van bijvoorbeeld de collega's uit die gemeente hebben wij doorgeborduurd. Het stembureau werd goed ontvangen door de kiezers daar. Dat vonden wij reden genoeg om dat in Rotterdam ook te doen voor onze stemmers", zo zegt Dragt.