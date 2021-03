De politie heeft vrijdagavond een zwaargewonde man gevonden op straat in Rotterdam-Spangen. Hij lag op de stoep aan de Spaansebocht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de man gewond is geraakt, is nog onduidelijk. In de buurt van het slachtoffer zijn drugsresten gevonden. De politie onderzoekt dan ook onder meer of dit incident te maken heeft met drugs.

De politie heeft drie mensen opgepakt die hierbij betrokken zouden zijn. Wat hun rol is, wordt onderzocht.