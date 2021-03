Robert is succesvol ondernemer en wil iets terug doen voor Nederland: hij richt een politieke partij op

Zwijndrecht, tien uur 's ochtends. Op het hoofdkantoor van OPRECHT zijn kandidaat Nicole Martens (plaats-12) en campagnemedewerker Connie van Schaik al lang en breed aan het werk. Mailtjes beantwoorden van geïnteresseerde stemmers ("wat vinden jullie van het vaccinatiepaspoort? - En van het toegestane aantal decibel tijdens de APK-keuring?") en pennen, sticker- en flyerpakketten versturen.

Partijvoorzitter Van Gemeren zit vol energie, maar heeft een kort nachtje achter de rug, zegt hij. "Dat heb ik wel een beetje onderschat. Je bent er dag en nacht mee bezig. Het is elke dag om acht uur beginnen en ik ben meestal pas twee of drie uur 's nachts klaar. Het is goed dat je weet dat het tot woensdag is. Althans, voor nu dan."



tekst gaat verder onder de foto





Aan de muur hangen OPRECHT-posters, de plek ademt campagnesfeer, adrenaline en opwinding. De telefoon rinkelt. Hier leeft een droom. In ieder geval tot woensdag.

Normaal runt Van Gemeren in dit kantoor op een industrieterrein Sporting Foto Nederland. De inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht maakt al decennia foto's van voetbalelftallen. Denk aan het systeem met klassenfoto's op school. Je krijgt een glanzend pakket mee en mag thuis besluiten of je ze koopt of terugstuurt. Van Gemeren: "Het is hard werken, maar ik kan er goed van leven."



15.000 euro

Maar er knaagde wat. Helemaal toen het voormalig lid van Forum voor Democratie zijn partij te ver naar rechts zag opschuiven, naar zijn zin. "Ik wil graag in dat befaamde gat op rechts springen. Daar zijn zoveel zwevende kiezers. Tussen FvD en de PVV aan de ene kant en de VVD en het CDA aan de andere. Ik was zelf ook zo'n zwevende kiezer."

Het besloot de sprong te wagen en een partij op te richten. Vooral de benodigde handtekeningen in alle 19 Nederlandse kieskringen was een heidens karwei. "Dat heeft ons heeft heel veel tijd en energie gekost, maar het is gelukt. We zijn door het hele land gereisd en hebben mensen gevraagd: staat u open voor een nieuwe partij?"

Daarnaast is meedoen aan verkiezingen niet gratis. Van Gemeren is naast oprichter ook financier. Hij schat de kosten tot zover op 15.000 euro. "Ik kan het gelukkig missen en heb jaren prima verdiend. Al is het nu wel minder. Ik zie dit als mijn bijdrage aan een beter Nederland."



tekst gaat verder onder de foto





De gedrevenheid van de Ambachter trok mensen over de streep om mee te doen. Medewerker Connie van Schaik somt wat speerpunten op die voor haar belangrijk zijn: een stevig beleid op het gebied van de EU, immigratie en woningnood. "Daar geloof ik in en daarom heb ik me aangesloten." Zo wil OPRECHT niet uit de Europese Unie, maar de rol wel minimaliseren. De rem moet immigratie. OPRECHT kijkt wat dat punt naar de manier waarop Denemarken het doet: "de mensen daar helpen."



tekst gaat verder onder de foto





Het is deze dag somber weer, maar als het buiten opklaart, gaat de ploeg naar buiten. Flyeren. Van Gemeren: "Flats gaan het snelste. Dan gaan we de portieken langs. De ondernemer probeert zo groot mogelijk te denken. Ik heb kinderen en hun ouders in de buurt gevraagd mee te helpen. Ze krijgen er vijf euro per uur voor. Er zijn al heel wat aanmeldingen, ze gaan al op pad."



tekst gaat verder onder de foto





Het is een spannende tijd, erkent ook kandidaat Nicole Martens uit Houten tussen de brievenbussen. "Ik geloofde in Robert's punten en wilde komen helpen. Voor ik het wist stond ik op de lijst. Ik weet in ieder geval dat de mensen op me heen op me stemmen", lacht de moeder van drie. Ze geeft dezer dagen bijna iedere seconde beschikbare tijd aan de partij. Op de terugweg naar huis zal ze nog 2000 flyers afleveren in Gorinchem.

Het zou een bescheiden wonder zijn als OPRECHT woensdag een zetel pakt. Maar Van Gemeren gelooft erin. "Wij hopen op een gigantische verrassing. Dat we een zetel scoren. En als het nu niet zou lukken, dan gaan we door tot de verkiezingen in 2025 en dan staan we er nog veel beter voor."