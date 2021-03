Zij kwamen in verzet en moesten het met de dood bekopen: Vlaardingen herdenkt Geuzen op dag dat 15 van hen werden geëxecuteerd

"Ik heb hem een kusje gegeven door de tralies en dat was het laatste", vertelt Ina van Saus-Hollaar over het afscheid van haar vader Arie Hollaar. Vijf jaar later ziet zij haar vader weer terug. Hij is één van de tientallen Vlaardingse Geuzen die in maart 1941 door de Duitsers is veroordeeld vanwege verzetswerk. Maart is traditiegetrouw de maand waarin wordt stil gestaan bij de Geuzen en hun gedachtegoed.

Op 13 maart 1941 worden achttien mannen geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Vijftien van de achttien zijn lid van verzetsgroep De Geuzen. Ze hebben tot de dag van de moord geen idee dat ze werkelijk ter dood gebracht zullen worden. Het is de eerste massa-executie die de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog uitvoert.

Wandelclub

Wandelvereniging Flardinga uit Vlaardingen staat aan de basis van deze eerste Nederlandse verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting: het Geuzenverzet. De groep wordt al in mei 1940 opgericht.

Bestuursleden en leden van Flardinga komen regelmatig bij elkaar in het huis van één van hen, Arij Kop. Hij woont met zijn gezin in de Tweede Maasboschstraat in de Oostwijk in Vlaardingen. De wandelaars zijn woest over het bombardement op Rotterdam en de Duitse bezetting.

In het groepje rond Arij Kop zitten onder anderen Vlaardingers Jan van Wijk, Ies Korpershoek, Sjaak van der Ende en Kees van Aken. Via medewandelaar Jan Kijne komen ze in contact met Bernard IJzerdraat uit Schiedam.

Oproep tot verzet

IJzerdraat heeft niets met de wandelclub te maken, maar deelt de woede over de Duitsers. Hij schrijft al sinds 15 mei - de dag van de capitulatie van Nederland - 'geuzenberichten' waarin hij oproept tot verzet tegen de Duitsers.

De wandelaars en IJzerdraat slaan de handen ineen en besluiten samen te gaan werken om zich te verzetten tegen de Duitsers. IJzerdraat gebruikte de naam ‘Geuzen’ al, afkomstig van de Watergeuzen die in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse overheersing vechten.

In de Tweede Maasboschstraat komen de Geuzen bij elkaar



Arij Kop kent door zijn werk veel mensen. De leider van de Vlaardingse Geuzen weet zo de verzetsgroep uit te breiden. Niet alleen uit Vlaardingen, maar ook uit Schiedam, Maassluis, Rotterdam en Delft sluiten mensen zich aan. De wandelvereniging is een goede dekmantel: tijdens de wandeltochten wordt informatie verzameld over Duitse legerplaatsen.

Ze verzamelen wapens en springstoffen. Daarmee willen de Geuzen helpen als de Engelsen Nederland komen bevrijden. Ook knippen ze telefoondraden van de Duitsers door.

De groep Geuzen blijft groeien. Honderden mensen hebben zich aangesloten. Ze komen niet meer alleen uit de regio rond Vlaardingen. Het gebied waar Geuzen actief zijn, wordt steeds groter. Daarmee groeit ook het risico. Uiteindelijk zal dat het begin van het einde zijn.

Mond voorbij gepraat

In november 1940 gaat het fout. Een jong lid van de verzetsgroep dat doordeweeks bij Wilton Fijenoord in Schiedam werkt, gaat in het weekend naar huis in Arnhem. Daar vertelt hij aan zijn broer over de verzetsgroep in Vlaardingen en hoe er wapens worden verzameld om de bevrijders te ondersteunen.

De broer vertelt het aan een vriend die hij vertrouwt. Die vriend zegt het tegen een ander, die het weer verder vertelt. Uiteindelijk komt de informatie terecht bij een NSB’er die het doorgeeft aan de procureur-generaal van Arnhem, die ook lid is van de NSB. Er wordt een onderzoek gestart.

De naam van de broer van de jonge Geus die bij Wilton werkt, wordt genoemd. Hij wordt opgepakt en verhoord en vertelt de naam van zijn broer. In Schiedam wordt de jongen vervolgens meegenomen voor verhoor. Hij heeft nog een geuzenkrantje in zijn zak zitten en dan gaat het snel.

Er worden grote groepen Geuzen gearresteerd



Uiteindelijk worden in het hele land zo’n 230 Geuzen opgepakt van november 1940 tot en met februari 1941. "Een hele grote groep uit Vlaardingen, zo’n 130 man", vertelt Hjalmar Teunissen van het Stadsarchief Vlaardingen. "Verder ongeveer 50 man uit Maassluis, zo’n 40 uit Schiedam en ook rond de 40 uit Rotterdam. Maar er zijn ook Geuzen gearresteerd in Haarlem, Utrecht, Zeist, Arnhem en Nijmegen. In vrij korte tijd is de groep gaan groeien."

Ook Arij Kop uit de Tweede Maasboschstraat wordt opgepakt. Tijdens zijn verhoor wordt hij geslagen en geschopt, zo blijkt uit het politierapport. Kop wordt vanuit Vlaardingen naar Rotterdam gebracht. Daarvandaan gaat hij naar de strafgevangenis in Scheveningen.

Rapport politie Rotterdam over Arij Kop. Bron: Stadsarchief Rotterdam



Ook de andere opgepakte Geuzen worden overgebracht naar Scheveningen. In die gevangenis worden mensen vast gezet die Duitse wetten hebben overtreden. Het gaat veelal om verzetsmensen, maar ook om onder anderen joden, communisten en zwarthandelaren. De gevangenis in Scheveningen krijgt tijdens de oorlog de bijnaam ‘het Oranjehotel’.

Proces

Op 19 februari 1941 krijgen 43 Geuzen in het Oranjehotel een pak papieren in hun cel. Het is de aanklacht tegen hen. Ze worden onder meer beschuldigd van begunstiging van de vijand, spionage en ontwrichting van de militaire macht. Het proces is op 24 februari in het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag.

Het proces duurt vijf dagen, het zijn vijf dagen waarin de 43 Geuzen om de beurt verhoord worden. Daarna volgt de eis. Tegen 22 mannen wordt de doodstraf geëist, tegen 17 gevangenisstraffen variërend van één tot zes jaar. Voor vier verdachten wordt vrijspraak gevraagd.

De uitspraak is een paar dagen later: op 4 maart 1941. Achttien mannen worden ter dood veroordeeld. Anderen krijgen gevangenisstraffen en zes van de verdachten worden vrijgesproken. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak. Wel kunnen de veroordeelden gratie vragen.

Terug in de gevangenis in Scheveningen worden de achttien ter dood veroordeelden in cellen bij elkaar op de gang gezet. Een gang met aan weerszijden negen cellen. Op 12 maart wordt het gratieverzoek voor vijftien van hen afgewezen. Van de drie minderjarigen wordt de doodstraf omgezet in levenslang.

Afscheidsbrief

Onder de ter dood veroordeelden is Arij Kop. Hij schrijft een afscheidsbrief aan zijn vrouw en kinderen. "Als je dat leest, is echt hartverscheurend", zegt Hjalmar Teunissen. "Hij schrijft dat hij het verschrikkelijk vindt dat hij dit zijn vrouw en kinderen moet aandoen, dat ze zonder hem verder moeten."

Op donderdag 13 maart 1941 worden de vijftien ter dood veroordeelde Geuzen uit hun cellen gehaald. Samen met drie leiders van de Februaristaking in Amsterdam worden ze naar de Waalsdorpervlakte, een duingebied bij Den Haag, gebracht. Daar worden de achttien gefusilleerd.

De vijftien Geuzen die op die dag vermoord worden zijn Bernard IJzerdraat (49), Jan Kijne (46), Arij Kop (40), Jacob van der Ende (22), Leendert Keesmaat (29), Hendrik Wielenga (37), Johannes Smit (30), Frans Rietveld (36), Leendert Langstraat (31), Jan Wernard van den Bergh (47), Albertus Johannes de Haas (37), Reijer Bastiaan van der Borden (32), Nicolaas Arie van der Burg (36), George den Boon (21) en Dirk Kouwenhoven (24).

Massagraf

De drie Februaristakers die worden gefusilleerd zijn Eduard Hellendoorn (28), Hermanus Coenradi (31) en Joseph Eijl (44). De achttien doden worden ter plekke onder een laagje zand in een massagraf begraven. Nabestaanden krijgen niet te horen wat er met de lichamen van hun dierbare is gebeurd.

Zes Vlaardingse Geuzen worden na de oorlog herbegraven



In het Oranjehotel zijn de andere gevangen genomen Geuzen achtergebleven. Sommige van hen worden in de loop van 1941 vrijgelaten. Een groep van ruim 150 Geuzen wordt op 8 april 1941 vanuit Scheveningen overgebracht naar concentratiekamp Buchenwald in Duitsland. Van daaruit worden ze later naar andere kampen gestuurd. Van hen komen er 54 niet meer thuis.

Een monument voor alle omgekomen Geuzen



In 1983 is op de Markt in Vlaardingen het Geuzenmonument onthuld. Het herinnert aan de achttien gefusilleerden op de Waalsdorpervlakte en aan de andere Geuzen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. "Dat begon al voor de executies van 13 maart 1941. Twee Geuzen zijn in de gevangenis doodgeslagen", aldus Teunissen.

Onder de Geuzen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen is Vlaardinger Arie Hollaar. Hij is één van de 22 tegen wie de doodstraf is geëist, maar hij is uiteindelijk veroordeeld tot zeven jaar tuchthuis. Hij zit jaren in eenzame opsluiting in Duitse gevangenissen. Zijn dochter Ina van Saus-Hollaar is vijf jaar oud als haar vader wordt opgepakt op 22 november 1940.

Een kusje door de tralies



Bijna vijf jaar later komt Arie Hollaar weer thuis in Vlaardingen. Hij praat niet veel over zijn tijd in gevangenschap of over het geuzenverzet. Dochter Ina van Saus-Hollaar en haar man zijn - net als veel andere Geuzen en hun kinderen - betrokken bij de Stichting Geuzenpenning.

Sinds 1987 wordt jaarlijks in Vlaardingen de Geuzenpenning uitgereikt door de Stichting Geuzenpenning. De stichting is opgericht door leden van het Geuzenverzet om de idealen van en de nagedachtenis aan de Geuzen levend te houden. De Geuzenpenning is elk jaar bestemd voor mensen en organisaties die zich inzetten voor democratie, tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

De uitreiking van de Geuzenpenning vindt normaliter plaats in de Grote Kerk in Vlaardingen. De Geuzenpenning 2021 is toegekend aan Malgorzata Gersdorf, een Poolse voorvechter voor onafhankelijke rechtspraak.

Geen uitreiking dit jaar

Vanwege de coronamaatregelen is besloten de penning pas op 13 maart 2022 aan haar uit te reiken. Op zaterdag 13 maart 2021 wordt via de website van de stichting een film over de Geuzen en een toespraak van Gersdorf gestreamd. Ook worden bloemen gelegd bij het Geuzenmonument op de Markt en bij het graf op begraafplaats Emaus in Vlaardingen.

Daarnaast spelen de stadsbeiaardiers van Vlaardingen en Dordrecht deze zaterdag op het carillon psalm 43. Psalm 43:4 ‘Dan ga ik op tot Gods altaren’ is op 13 maart 1941 gezongen door de Geuzen in het Oranjehotel nadat ze te horen hadden gekregen dat hun gratieverzoeken waren verworpen.