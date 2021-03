Kapper Margriet bewaart het afgeknipte haar van haar klanten sinds ze weer open is

Het haar dat je hebt afgeknipt sinds de heropening van de kapsalons kan je natuurlijk op een hoop vegen en weggooien, maar kapper Margriet uit Rotterdam grijpt dit moment aan voor een creatief project. Ze spaart het haar allemaal op en maakt er in haar salon in het Ikazia Ziekenhuis een tekst mee. De woorden 'corona' en 'hair' zijn binnen anderhalve week al gelegd en ook het woord 'maart' vordert gestaag.

"Toen ik vorige week woensdag zoals alle kappers weer mocht beginnen, veegde ik het haar naar hetzelfde plekje als altijd. Maar dat werden zóveel hoopjes, dat ik op een gegeven moment dacht dat het wel een schaapje leek", legt ze uit. "Ik besloot het op te sparen, om te zien wat ik wegknip in mijn uppie."

Want ja, kapsalon Margriet wordt dan ook alleen gerund door Margriet. Ze werkt normaliter drie dagen per week, maar heeft het vanwege de drukte na de langdurige sluiting tijdelijk verhoogd na vier dagen. "Dit is dus pas van zo'n acht dagen werk", vertelt ze over de harige letters die inmiddels al in de salon liggen.

De letters bevatten hoopjes grijs, bruin, blond en rood haar, steil en gekruld. Aan haar klanten vraagt Margriet of ze het afgeknipte haar bij haar project mag betrekken. "Iedereen vindt dat eigenlijk heel leuk", vertelt Margriet. "En iedereen zegt: 'Is het zoveel?!'"

Werk heeft ze in deze tijd genoeg. Ze verwacht deze week, na het woord 'maart', ook '2021' neer te kunnen leggen met het haar dat ze bij haar klanten heeft afgeknipt. Wat het volgende woord wordt? "Nou, ik denk dat het dan wel af is. Dan heb ik het opgespaard van een week of drie. Dan heb ik de maand maart in coronatijd mooi afgebeeld."