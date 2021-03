Sparta zet volgende stap richting lijfsbehoud door overwinning op RKC: 2-0

Sparta heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Het eerste doelpunt van de Rotterdammers werd in de tweede helft gemaakt door Tom Beugelsdijk. Hij kopte een vrije trap van Laros Duarte binnen. In de blessuretijd maakte Bryan Smeets het tweede doelpunt voor Sparta. Door de winstpartij komt Sparta op 30 punten en bezet het de twaalfde plaats.

In het eerste kwart van het duel tussen Sparta en RKC gebeurde er vrijwel niets. Na 26 minuten leek Sparta wel een goede kans te krijgen na knullig balverlies van RKC'er Saïd Bakari. De bal belandde vervolgens voor de voeten van Lennart Thy. Hij haalde uit, maar stond buitenspel.

Diezelfde Thy kreeg na een ruim half uur de volgende mogelijkheid. Hij kroop voor zijn tegenstander om een voorzet van Abels binnen te tikken, maar zijn poging ging net naast. Behalve een afzwaaiende kopbal van Bart Vriends, creëerde Sparta in de eerste helft vrijwel niets meer.

Meer energie in tweede helft

Na rust leek er iets meer energie in de wedstrijd te komen. Het leverde voor Sparta een grote kans op voor Thy. Een voorzet van de ingevallen Bryan Smeets kon hij echter niet tot goal promoveren. Een vrije trap van Laros Duarte aan de rechterkant van het veld leverde wél een doelpunt op. Tom Beugelsdijk doemde op voor het doel van de Waalwijkers en kopte hard, via Kostas Lamprou, binnen. Het was zijn eerste goal voor de Rotterdammers.

In de 72e minuut kreeg RKC zijn grootste kans. Lennard Daneels kon aan de rechterkant van het strafschopgebied uithalen, maar hij schoot over het doel van Maduka Okoye. Twee minuten later werd Sven Mijnans gevaarlijk namens de thuisploeg. Nadat hij naar binnenkwam, haalde hij met links uit, maar zijn inzet belandde naast.

Smeets gooit wedstrijd in het slot

Invaller Emanuel Emegha had drie minuten de wedstrijd op slot kunnen schieten. Hij kon een voorzet van de rechterkant bijna binnenlopen, maar hij kreeg zijn schoen net niet goed genoeg tegen de bal.

In blessuretijd kon Bryan Smeets, nadat Kostas Lamprou onder de bal doorging, ook nog de 2-0 maken namens Sparta.

Sparta - RKC: 2-0 (0-0)

57' Tom Beugeldsijk 1-0

90' Bryan Smeets 2-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Laros Duarte, Harroui, Burger (D.Duarte 66'), Auassar (Mijnans 66'); Engels (Smeets 38'), Thy (Emegha 82')

Kijk hieronder de ons liveblog terug.