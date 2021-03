Eigenaar hond en politie doen oproep aan doorrijder: 'Gino vloog meters door de lucht'

"Waarom beste bestuurder... waarom ben je zo?", schrijft een agent van de Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam geëmotioneerd op Facebook. Hij is op zoek naar een bestuurder die vrijdagavond in Spijkenisse een hond heeft aangereden en doorreed. De hond is er heel slecht aan toe, schrijft zijn baasje.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 21:00 uur toen hond Gino op de Oberonweg werd uitgelaten. Een personenauto raakte hem voluit. "Het was een ontzettend harde knal", schrijft de eigenaar op Facebook die de doorrijder oproept om zich te melden. De chocoladebruine labrador vloog meters door de lucht.

Het baasje heeft Gino in paniek op de achterbank gelegd en is door Spijkenisse gaan rijden op zoek naar een dierenarts. Op een onbekende plek verderop in de gemeente is hij ten einde raad tot stilstand gekomen. Daar vonden agenten de volgens hen hevig geëmotioneerde man aan die zich geen raad leek te weten.

"Eigenlijk werden we door hem direct meegenomen naar zijn auto en wees hij ons snikkend door het geopende portier naar de achterbank", vervolgt de agent zijn lange relaas. "In de auto lag een hijgende bruine hond op de achterbank met zijn staart tussen zijn poten en zijn tong uit zijn bek." De agent zag ook dat de achterbank vol bloedspetters zat. "Ik richtte mijn zaklamp op de hond en zag dat er behoorlijk wat bloed uit zijn bek kwam."

Het voorval doet de agent veel als dierenliefhebber laat hij weten. "Vanaf moment 1 zag je dat dit gewoon potverdorie een lieve hond was. Ik keek de hond even aan en gek genoeg weet ik achteraf niet eens wie mij nou wanhopiger aankeek, de hond of het baasje?"

De politie heeft met spoed een dierenambulance gebeld, maar het is de vraag of Gino het gaat redden. De labrador kan niet meer lopen en gaat het einde van volgende week volgens de politie niet halen.

De agent laat het er niet bij zitten en doet een oproep aan de doorrijder. "Ergens, tegen misschien wel beter weten in, hoop ik dat je de foto van de hond ziet. Dat je dit verhaal leest. Je beseft dat je actie super kansloos was en denkt: Laat ik mij maar melden."