Henk Fraser over Sparta: 'Fantastische stap gezet, maar ik wil hoger eindigen dan gemiddeld'

Sparta speelde zich zaterdagavond in de eredivisie zo goed als veilig door met 2-0 van RKC Waalwijk te winnen. Trainer Henk Fraser wil dat zijn ploeg nu een nieuw doel stelt. "Ik wil zo graag hoger eindigen dan waar we gemiddeld geëindigd zijn in de laatste twintig jaar", zegt hij tegenover Rijnmond.

"En dat is een twaalfde, elfde of tiende plek, weet ik veel wat er nog voor ons in het verschiet ligt. Daar moeten we voor presteren en resultaten voor halen. Ik vind dat we daar wel voor moeten gaan", zegt Fraser.

De trainer zag dat de eerste helft niet goed was. "De tweede helft was behoorlijk of redelijk. In de eerste helft kan ik me voorstellen dat mensen niet genoten hebben."

Bekijk hieronder het gesprek met trainer Henk Fraser. Tekst loopt door onder video.



Fraser vond dat beide ploegen wat last hadden van druk. "We zijn twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Je weet hoe belangrijk de winst is voor beide partijen. Je moet begrip hebben voor de spelers die niet in een heel vroeg stadium de wedstrijd al willen verliezen. Het voetballende gedeelte gaat de laatste weken heel moeizaam, terwijl we een heel goede fase hebben gehad. Daar zijn we weer naar opzoek.

We weten dat we het kunnen. Ik zie het geregeld op trainingen, maar de wedstrijd is toch anders. Dan kan je wel zeggen dat het absoluut met een beetje met druk te maken heeft. Dat is iets wat we moeten verbeteren, dat is duidelijk."