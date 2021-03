Hier kun je terecht als je geen geld overhoudt voor boodschappen

Het loopt storm bij de Voedselbank Rotterdam. Door de coronacrisis hebben steeds meer Rotterdammers moeite om financieel rond te komen. Inkomen valt voor een deel of helemaal weg en financiële steun vanuit de overheid is niet altijd toereikend om de vaste lasten te kunnen betalen. Daardoor houdt een groeiend aantal mensen te weinig geld over voor boodschappen. Waar kun je als student, werkloze zelfstandige of gezin terecht als je zo in de knel komt dat eten kopen een probleem wordt?

De bekendste plek is de Voedselbank. Inmiddels zit in veel gemeentes zo'n voedselbank om mensen gratis voedselpakketten te geven. Daar zitten wel wat voorwaarden aan. Zo moet je in de gemeente staan ingeschreven. Ook moet je kunnen aantonen dat je minder dan 230 euro overhoudt als je alle vaste lasten (huur, gas, licht en verzekeringen bijvoorbeeld) aftrekt van je inkomsten.

Dat zogenoemde normbedrag is 230 euro voor iemand die alleen is. Per extra huisgenoot komt daar 95 euro bij. Dus ben je alleen met een kind of woon je samen, dan geldt dat je minder dan 325 euro per maand hoeft over te houden om in aanmerking te komen voor de Voedselbank. Voor sommige Voedselbanken zijn inmiddels wachtlijsten.

Rode Kruis

Voor mensen die om verschillende redenen niet bij de Voedselbank terecht kunnen, is er andere hulp. Zo helpt het Rode Kruis met boodschappenkaarten voor mensen die (nog) niet bij de Voedselbank terecht kunnen, of niet de juiste papieren hebben voor de reguliere hulpverlening. Het Rode Kruis werkt daarvoor samen met de gemeente en lokale hulporganisaties.

In Rotterdam werkt het Rode Kruis bijvoorbeeld samen met Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). Humanitas, DOCK, Voice of All Women en Delfshaven Helpt. Die krijgen boodschappenkaarten ter waarde van 15 euro voor in de Albert Heijn en mogen die naar eigen inzicht geven aan wie dat nodig heeft.

Het liefst heeft het Rode Kruis dat mensen zelf boodschappen kunnen doen, omdat iedereen zelf het beste weet wat hij of zij nodig heeft op dat moment. Dat kan ook een keer geen eten zijn, maar zeep of maandverband.

Broodnood en 14010

De gemeente Rotterdam heeft een loket voor mensen in acute nood. Rotterdammers die geen geld hebben om boodschappen te doen, kunnen contact opnemen met de speciale Vraagwijzer . De gemeente kan je via het telefoonnummer 14010 doorverwijzen naar een hulpinstantie in de wijk , zoals Pit010, de WMORadar en DOCK. Die kennen alle initiatieven in de wijk rond hulp bij boodschappen.

Wijkteams van de gemeente hebben een potje om in geval van nood gelijk te kunnen helpen, en er is vanuit de gemeente een zogeheten broodnoodregeling . Dat is een lening bedoeld voor boodschappen. Dat geld moet je later terugbetalen.

Wie vaste woonlasten niet meer kan betalen, kan vanaf volgende week maandag TONK aanvragen bij de gemeente .

In Prins Alexander is een lokaal voedselbankinitiatief om de voedselpakketten te kunnen aanvullen met spullen die nog missen. De organisatie Hotspot Hutspot verzorgt normaal gezamenlijke avondmaaltijden in Crooswijk. Omdat die nu niet door kunnen gaan, zijn ze met die spullen een crisiscatering begonnen voor minima. Datzelfde geldt voor de Gaarkeuken in Rotterdam-Zuid.



Supermarkt voor minima

In Rotterdam-Zuid en -Noord zit een supermarkt voor minima. Daar kun je boodschappen doen voor heel weinig geld. De supermarkt heet Voedselcentrum Isaak & De Schittering.

Ook kerken en moskeeën zijn vaak actief voor mensen die niet meer kunnen rondkomen. Sowieso binnen de eigen gemeenschap, maar vaak ook in de wijk. Een bekende kerk is de Pauluskerk in het centrum van Rotterdam. Die delen altijd al maaltijden uit aan dak- en thuislozen en proberen ook in deze crisis hulp te bieden aan wie in de problemen zit.

In Rotterdam en de regio zijn ook veel particuliere initiatieven voor voedselpakketten. Soms zonder hulp van de gemeente of organisaties, soms samen met. Dat soort initiatieven zijn vaak te vinden via Facebookgroepen, zoals de pagina van Rijnmond Helpt , of mensen kloppen er aan omdat ze er iemand anders over hebben gehoord.

Zo stelt Loes Zwarts in Rotterdam-Schiebroek al vijf jaar voedselpakketten samen voor mensen die niet bij de Voedselbank terecht kunnen, op de wachtlijst staan of niet aan het normbedrag voldoen maar toch te weinig overhouden.

Inmiddels deelt ze op eigen initiatief in Schiebroek en in Vlaardingen 200 pakketten per week uit aan gezinnen die zelf geen boodschappen meer kunnen doen. Je hoeft haar geen papieren te laten zien, maar je kunt wel langskomen voor een gesprekje. Zo zijn er meer initiatieven in wijken.



De weg naar hulp is soms lastig, maar wel vindbaar. Hulporganisaties laten weten dat schaamte vaak de grootste drempel is en er vaak ook voor zorgt dat de problemen zich nog verder opstapelen.