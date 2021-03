Bekendste bewoner van Blijdorp is jarig: Bokito 25 jaar

Beelden van zijn ontsnapping gingen de hele wereld over en zijn naam werd zelfs een keer 'woord van het jaar'. En zondag is hij 25 jaar geworden: zilverruggorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp.

De Rotterdamse gorilla ontsnapte op 18 mei 2007. Hij wist over de omheining heen te klimmen en sleurde een vrouw door de dierentuin. Zij raakte daarbij zwaargewond.

Later bleek dat de vrouw meerdere keren in de week naar Blijdorp ging om Bokito te zien. Daardoor had zij een speciale band met hem. Enkele dagen voor de ontsnapping was zij nog gewaarschuwd door een van de verzorgers om het dier niet recht in de ogen te kijken.



Een terugblik op de ontsnapping van Bokito uit 2017 (tien jaar later) op Radio Rijnmond



Bokito werd geboren op 14 maart 1996 in de dierentuin van Berlijn. In 2005 kwam hij naar Rotterdam. In zijn tijd in Berlijn was Bokito al twee keer ontsnapt. Hij moest toen met een verdovingspijltje worden uitgeschakeld.

Met de hand gevoed

Omdat zijn moeder M'penzi niet lang borstvoeding kon geven, werd Bokito in de Zoologischer Garten met de hand gevoed door de verzorgers. Ook kreeg hij een luier om.

Dat hij door mensen was opgevoed, speelde mee bij de ontsnapping in 2007. Omdat hij in bad werd gedaan door mensen, had hij geen angst voor water. Daardoor kon hij zo makkelijk over de gracht van zijn verblijf springen.



In het kader van een fokprogramma verhuisde Bokito in 2005 naar Rotterdam. De gorilla verwekte uiteindelijk zes gorillababy's in Blijdorp.

Na de ontsnapping paste Blijdorp het gorillaverblijf aan. De Diergaarde is destijds niet vervolgd voor de uitbraak.

Het is niet bekend of Diergaarde Blijdorp zondag iets doet rondom de verjaardag van haar beroemdste bewoner. Een zilverruggorilla wordt gemiddeld tussen de 50 en 60 jaar.