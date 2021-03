Dansende mensen op de vloer van Annabel: Geen illegaal feest, maar balletdansers

De vloer van Poppodium Annabel in Rotterdam was vrijdagavond voor de verandering weer eens gevuld met dansende mensen. Geen illegaal feest, maar het Scapino Ballet dat zijn show opneemt voor een eigen streamingsdienst.

Om het publiek in deze tijd toch te betrekken bij het ballet, startte het Scapino Ballet een eigen streamingdienst. In Annabel wordt één van de drie delen van de nieuwe show The Square opgenomen. Die show zou in april vorig jaar al in première gaan, maar werd door corona afgeblazen.

Volgens creatief directeur Ed Wubbe is deze vorm van ballet heel anders. "We hebben een aantal projecten speciaal voor deze coronaperiode gemaakt. Die stukken filmen we op locatie, om content te maken en contact met het publiek te houden. Het mooie aan dit project is dat we met de camera heel dichtbij komen en details kunnen laten zien die je normaal in het theater niet zou zien."

Andere tak van sport

Daarnaast ziet Wubbe een ander mooi voordeel aan dit project. "Het is een soort leergeld. Dans voor films maken is heel anders. De tijd die we nu door de pandemie hebben, proberen we zo goed mogelijk te benutten. We willen bekwaam worden in het maken van dans voor films. Dat kunnen we dan voor de marketing gebruiken."

Tijdens de shoot gaat iedere losse scène drie keer opnieuw. Zo kan de cameraman andere shots maken voor het eindproduct. "Dit is een heel andere tak van sport. Je komt in een heel andere flow terecht nu we film doen", legt danser Mischa van Leeuwen uit. "Normaal speel je het hele stuk van A tot Z. Nu speel je een stukje, en herhaal je dat. Dus je komt niet echt in de voorstellingmodus."

Annabel

Het mag dan zonder publiek zijn, de dansers zijn erg blij met hun tijdelijke podium en zien het als een bijzondere ervaring. "Normaal ken ik Annabel van het stappen, dan ziet het er heel anders uit", lacht Van Leeuwen.

Ook danser Ellen Landa kende Annabel als uitgaansgelegenheid. "Ik ben hier vaak genoeg geweest. Het is superleuk dat we hier mogen dansen. We gebruiken de club anders dan hoe de club normaal wordt gebruikt. Het is heel leuk dat we hier wat moois mogen maken."

Bubbel

Even opnemen is er niet bij. Iedereen die het pand wil betreden, moet een negatieve coronatest laten zien. De dansers zitten namelijk in een bubbel om een corona-uitbraak te voorkomen.

Voor de dansers betekent dat een groot verschil tussen werk en privé. "Op het werk kunnen we elkaar aanraken, elkaars energie voelen", vertelt Landa. Iets wat daarbuiten niet kan. "Buiten werk beperk ik mijn contacten, zodat we op werk geen risico op besmetting lopen", legt Landa uit.

Thuis dansen

Maar die beperkingen hebben de dansers er graag voor over. Eerder dansten ze namelijk een tijdje op anderhalve meter afstand van elkaar en zelfs via Zoom.

Thuis trainen was voor niet alle dansers even makkelijk. Zo zag Landa al direct ruimtelijke problemen opdoemen bij collega's. "Gelukkig heb ik een woonkamer waar ik ruimte heb, maar anderen wonen wat kleiner. Dat maakt het lastig. Daarnaast is mijn vloer thuis ook heel glad. Dat we het via Zoom konden oplossen was fijn, maar niet ideaal."

Ook was het volgens Landa erg tegen de natuur van het dansen in. "Wij dansers zijn heel fysiek met elkaar. Afstand houden klopt dan gewoon niet. Dus het voelt heel goed dat we door onze bubbel met elkaar kunnen dansen."

Publiek is groot gemis

Toch blijft één ding een groot gemis; het publiek. Daar valt voor de dansers niet aan te wennen. "De magie van het theater mist heel erg voor mij. Een live-event, met spanning in de zaal, de geur die er hangt, dat mis ik heel erg. Wij horen thuis op het podium."

De show die in Annabel is opgenomen, is op 7, 8 en 9 april te zien op het streamingkanaal van het Scapino Ballet.