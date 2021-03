Schiedamse wethouder Fahid Minhas: "Supergaaf om naar het hart van de democratie te gaan"

Fahid Minhas gaat de Schiedamse politiek verlaten. De wethouder grijpt de kans om na drie jaren aan het Stadserf de landelijke politieke arena te betreden. Hij staat nummer 26 op de lijst voor de VVD bij de verkiezingen komende week en dat is lijkt, gezien de recente prognoses, een makkie. Hoe kijkt hij terug op zijn Schiedamse jaren en wat wil hij in Den Haag?

Fahid Minhas heeft met zijn niet aflatende dadendrang als wethouder bouwen en wonen, sport en duurzaamheid in Schiedam vrienden en vijanden gemaakt sinds zijn installatie drie jaar geleden. De jonge liberale politicus (33) verdiende zijn sporen in de snelle wereld van het vastgoed en daar is doorpakken het devies. Minhas was onder meer betrokken bij de bouw van de Markthal in Rotterdam en bij de ontwikkeling van Feyenoord City.

'Megalomaan'

Ook in Schiedam bleek al snel zijn passie voor bouwen en wonen maar Schiedam is geen Rotterdam dus dat was voor velen even wennen. Criticasters bezigen met regelmaat de term 'megalomaan' zodra hij weer een plan uit de hoge hoed tovert om de stad verder uit het slop te trekken.

Ook de plannen om fors tempo te maken met het gasloos maken van bestaande woningen stuit niet altijd op applaus van bewoners en lokale politici. Het brengt Minhas niet van de wijs. Zijn daadkracht leverde hem een jaar geleden zelfs de titel 'Beste Bestuurder Jonger dan 40 jaar' op van het platform Binnenlands Bestuur.

De scoutingscommissie van de VVD bleek gecharmeerd van Minhas' bekwaamheid en zette hem op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen. "Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt", zegt hij zittend op het pluche in de raadszaal van Schiedam.

"Ik was raadslid en kreeg de eervolle kans om hier wethouder te worden, een van de mooiste banen die ik heb gehad", zegt Minhas die spoedig na de verkiezingen zijn ontslag in Schiedam zal indienen. "Ik moet uiteraard nog verkozen worden maar ik zie uit naar de Tweede Kamer, het hart van de democratie. Heel eervol".

Mihas werd geboren in Rotterdam, maar woonde vrijwel zijn hele leven in Schiedam, net als zijn familie met Pakistaanse wortels. "Deze kans kwam op mijn pad. De landelijke scoutingscommissie van de VVD vond me een talentvol bestuurder en vond dat ik meer kon dan wethouder zijn in Schiedam. Ik zie hier dat je als wethouder ontzettend veel voor elkaar kunt krijgen maar ik zie tegelijkertijd dat over veel zaken de Haagse politiek beslist. Wil je grote veranderingen dan moet je in Den Haag zijn."

Minhas: "Ik krijg die kans nu en die grijp ik. Denk bijvoorbeeld aan dossiers als jeugdzorg en woningbouw. Als gemeente moet je ervoor zorgen dat je snel heel veel woningen kan bouwen maar er zijn veel ingewikkelde procedures. Om dat te veranderen moet je bij het Rijk zijn."

Vader

Mihas studeerde in Rotterdam, de stad waarvan hij ooit nog burgemeester hoopt te worden. Schiedam-Oost was zijn jeugdbuurt, een deel van de stad dat ernstig is verloederd de laatste decennia en waar de eerste voorzichtige stappen tot verbetering zijn gezet.

Dat komt mede door de stevige aanpak van burgemeester Cor Lamers in de strijd tegen overbewoning, onveiligheid en ondermijning. "We presenteren binnenkort ook plannen om Nieuw-Mathenesse aan te pakken, op de grens met Rotterdam." De opvolger van Minhas zal daar het voortouw in moeten nemen. "Ik kijk toch vooral terug met trots op wat we al bereikt hebben", aldus Minhas die ook in de privésfeer een bijzonder jaar achter de rug heeft. "Ik ben inderdaad voor het eerst vader geworden", glundert de smetteloos geklede VVD'er.

Kritische geluiden dat Minhas te groot denkt voor een stad als Schiedam, ruim 78.000 inwoners, neemt hij op de koop toe. "Dat hoort er een beetje bij. Ik probeer zoveel mogelijk mensen bij mijn plannen te betrekken. Natuurlijk hou je altijd mensen die het niet me je eens zijn of zich niet neerleggen bij je plannen. Dat moet je als bestuurder accepteren. Ik lig daar inderdaad ook wel eens wakker van maar ik ga niet bij de pakken neerzitten, de stad moet wel vooruit."

Minhas: "Volgens mij zijn er heel veel mensen die willen dat we de stad mooier maken en zolang die groep groter is dan een enkeling die de boel frustreert, denk ik dat we vooral met elkaar door moeten gaan".

De kritiek komt ook vooral uit wijken als Oost, Nieuwland en Groenoord, waar de laatste jaren het verval doorging en de leefbaarheid slechts mondjesmaat verbeterde. Het stak en steekt veel bewoners dat elders in de stad vernieuwing en verbetering wel prioriteit krijgen. Minhas erkent dat er nog veel werk aan de winkel is op veel plekken in Schiedam.

Nare berichten

Ronduit storend vindt hij wel de toon die vaak op social media wordt gezet in de kritiek van inwoners. "Ik vind het persoonlijk nogal vervelend als mensen nare berichten over bestuurders, wethouders, burgemeesters en raadsleden schrijven. Vaak anoniem, je ziet dat landelijk, ook dreigementen zelfs. Zien die mensen wel dat er ook een mens achter een bestuurder schuilgaat, met soms ook een gezin en wat dat doet met mensen? Dat bewustzijn ontbreekt bij veel van die mensen, terwijl bestuurders vaak met ziel en zaligheid bezig zijn om hun stad verder te helpen. Ik roep mensen dan ook op dat als je ergens iets van vindt, kom inspreken in de raadszaal. Dat is democratie. Ik ben heel toegankelijk, dus ga met me in gesprek", zegt Minhas.

Fahid Minhas viel de afgelopen jaren vooral op als wethouder bouwen en wonen. Andere portefeuilles waren ruimtelijke ordening, maritieme ontwikkeling, bedrijventerreinen, duurzaamheid en sport. In zijn ogen is er niet een specifiek succes dat eruit springt. "Meerdere successen", lacht hij. "Fantastische nieuwe sportaccomodaties in de stad en met name Sportpark Harga valt dan op. Ook omdat we daar veel nieuwe woningen hebben gebouwd. En zo hebben we op meer plekken gebouwd of plannen gemaakt voor nieuwbouw. Denk aan Schieveste, de kop van de Singel, het Wibautplein, het Dirkzwagerterrein, de Kethelpoort en zo liggen er meer plannen klaar."

Met name in bestaande wijken stuiten Minhas' plannen nog wel eens op weerstand. Momenteel voeren omwonenden van een oude school in Tuindorp actie tegen nieuwbouwplannen. "Als wethouder moet je goed luisteren naar de belangen van bewoners. Ik probeer daar altijd iets mee te doen, maar vaak genoeg lukt dat ook niet."

Wurggreep

Ronduit een fiasco is volgens Minhas het niet doorgaan van de komst van Decathlon naar Schiedam. De provincie en de Raad van State staken daar een stok voor, omdat het de middenstand in het centrum van Schiedam te veel zou schaden.

De vestiging van het internationale sportwarenhuis was gepland bij Sportpark Harga op de plek naast het in aanbouw zijnde Hotel Schiedam van de familie Van der Valk. Het is Fahid Minhas' grootste teleurstelling geworden."Twee colleges hiervoor zijn daar al mee bezig geweest. Sinds 2014 dus. We hadden een prima plan, maar de provincie ging tot aan de hoogste rechter in verzet. Zelfs de Europese rechter kwam eraan te pas, maar de provincie mocht de komst blokkeren. Ik baal daar heel erg van. We hebben elkaar zo lang in een soort wurggreep gehouden. De enige partijen die daar heel gelukkig van zijn geworden, dat zijn de advocaten van de gemeente en de provincie geweest. Tegelijkertijd biedt het misschien ook weer kansen voor andere ontwikkeling. Ik had daar graag Decathlon gezien."

Minhas is een familiemens, zo bleek ook bij zijn installatie in Schiedam toen de gehele familie, die ook in Schiedam woont, aanwezig was en vol trots en emotie meeleefde. "Supertrots waren ze ja. Ik ben ook de eerste in onze familie die universitair geschoold is. Ze zijn trots op mijn persoonlijke ambities en mijn drijfveren, dat ik me in wil zetten voor de maatschappij ondanks de kritiek die je dan publiekelijk ook krijgt. Ze waarderen het dat ik de stap van het bedrijfsleven naar politiek heb gezet. Dát zag ik vooral die avond."

Pakistan

De ouders van Minhas zijn geboren in Pakistan. Toch ziet hij geen verband tussen zijn verkiesbare plek op de VVD-lijst en zijn culturele achtergrond. "Ik vind, en de VVD ook, diversiteit en kansengelijkheid heel belangrijk, maar voor ons staat kwaliteit voorop. Als je daarop selecteert, leidt dat volgens mij vanzelf tot meer diversiteit. Die discussie behelst ook de keuze voor vrouwen of mannen, maar ook daar geldt: kijk naar kwaliteit en maak zo een gezonde verdeling."

Welke taken Minhas gaat krijgen, mocht hij de toetreden tot het parlement, is nog niet duidelijk, maar het wensenlijstje is bij de scoutingscommissie bekend.

Ook het ministerschap of de rol van staatssecretaris ligt in de toekomst volgens insiders in het verschiet. Minhas lacht erom, maar steekt zijn Haagse ambities niet onder stoelen of banken. "Het lijkt me supergaaf." En in de verre toekomst een mooi burgemeesterschap? "Van Rotterdam dan uiteraard", lacht de 33-jarige Feyenoord-supporter in hart en nieren. "Ik weet wel zeker dat ik het wethouderschap ga missen. Cor Lamers vind ik een heel goede burgemeester van Schiedam. Een goede verbinder voor het college, een goede raadsvoorzitter, maar als wethouder kun je op meer zaken echt inhoudelijk zijn. Als burgemeester eigenlijk alleen met betrekking tot veiligheid. Maar in een grote stad lijk met dat ook gaaf."

Bijzonder volkje

De vrijdag is van meet af aan de favoriete dag van de jonge VVD'er op het Stadskantoor. "Dan is er buiten weekmarkt en ik kan niet wachten om in de lunchpauze even rond te lopen en wat kibbeling te eten of een haring te happen", lacht Minhas. "De beste plek om te zijn op vrijdag. Je proeft en voelt de adem van de Schiedammers. Een bijzonder volkje. Onderling klagen ze heel veel over hun stad, maar als je als buitenstaander klaagt over Schiedam, dan krijg je het van ze te horen. Dat moet je gewoon niet durven", lacht Minhas naast de viskraam voor het Stadskantoor.

Om toch ook even in de persoonlijke voorkeuren van het aanstaande Schiedamse Kamerlid te duiken, mag Fahid kort reageren. Zijn favoriete muziek is Top 40-muziek en hiphop, en dan met name van de Amerikaan Jay-Z. "Ik luister veel 538, maar ook Rijnmond hoor", lacht hij. Culinair kun je 'm wakker maken voor lasagna, dat hij steevast lasagne noemt. "Ook groenten en vegetarisch want ik hou van gezond en ik hoop dat je dat kunt zien", zegt hij wijzend op zijn sportieve lichaam.

"Zelf koken kan ik niet zo goed", bekent Minhas. "Ik ga graag naar de bioscoop maar met een kleintje thuis is Netflix makkelijker. Mijn favoriete auto is een oude BMW M6. Op vakantie hou ik niet zo van strand, maar meer van stedentripjes. Oude steden bezoeken en kijken hoe die zich hebben ontwikkeld. Ik hou van hoge gebouwen en keek mijn ogen uit in Maleisië, maar ook in Dubai bijvoorbeeld of in Istanbul.

Cricket

"Op TV kijk ik graag documentaires. Ik hou van cricket en Feyenoord en probeer wat hard te lopen en ga zelf binnenkort weer naar de sportschool. Mijn favoriete plek in Schiedam is toch de Lange Haven, ik drink graag icetea, geen alcohol. En ja, toen ik studeerde ook wel eens een blowtje gerookt", lacht de wethouder. "In mijn studietijd, maar dat hebben er meer gedaan. Alleen Cor Lamers niet, althans, dat zegt-ie", grapt Minhas.

Op de vraag wat zijn favoriete bouwproject is of was, gaat hij terug maar zijn tijd bij ontwikkelaar Provast. "De Markthal natuurlijk, maar binnenkort komen we met plannen voor het gebied rond de voormalig glasfabriek hier. Ruimte voor minimaal 1000 woningen en veel werkgelegenheid daar creëren. Mijn opvolger mag daar mooi mee aan de slag als ik straks in de Tweede Kamer zit. Nee, ik ga niet over zijn of haar schouder meekijken."

Favoriete politicus landelijk? "Mark Rutte", zegt Minhas zonder aarzeling. "Ik raakte geïnteresseerd in de VVD toen Rutte de strijd aanging met Rita Verdonk om het lijsttrekkerschap in 2006. De VVD van Verdonk was niet mijn VVD en ik was heel erg van het sociaal-liberale van Mark Rutte. We zijn er voor de middeninkomens en daar staat hij ook voor. Ik herken dat heel erg. Ik was nooit een rechts balletje, maar noem het zelf realistisch en daar past mijn inziens de VVD het beste bij. Ik ben ook kritisch als partijgenoten te rechts zijn hoor. En ik kijk ook verder, want ik vind Pieter Omtzigt een uitstekend parlementariër en Wopke Hoekstra een prima minister, beiden CDA. Binnen de VVD heb ik bewondering voor Bente Becker en Mark Harbers."

Ontslag

Woensdagavond weten we hoeveel zetels de VVD heeft gehaald bij de verkiezingen. Een week later zijn ook de voorkeursstemmen geteld en weet Minhas waar hij aan toe is met zijn plek 26 op de lijst. "Ik kan meteen na de uitslag ontslag nemen als wethouder in Schiedam en anders houdt het op wanneer ik wordt geïnstalleerd als Kamerlid eind maart, met een lach en een traan", besluit Fahid Minhas die gewoon in Schiedam blijft wonen, maar in Den Haag zijn ambities hoopt te kunnen voortzetten. "De kiezers zijn aan zet komende week."