Gommers: 'Geen versoepelingen mogelijk in reformatorische verpleeghuizen bij weigering vaccinatie'

In verzorgingshuizen in de Biblebelt waar veel bewoners zich vanuit religieus oogpunt zich niet laten vaccineren, kunnen voorlopig geen verdere versoepelingen plaatsvinden. Dat zegt Diederik Gommers van het Erasmus MC in de EO-podcast Virusfeiten.

De Biblebelt is een strook dwars door Nederland, waar relatief veel gereformeerden wonen. In onze regio gaat het onder meer om Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard.

Afstand blijven houden

Eerder deze week schreef Trouw dat in sommige reformatorische verpleeghuizen soms wel 50 procent van de bewoners zich niet tegen corona wil laten vaccineren. "In verzorgingshuizen is het moeilijk om je aan de voorzorgsmaatregelen te houden", zegt Gommers. "Als iedereen gevaccineerd is, dan kan je regels rondom anderhalve meter loslaten en kunnen mensen kriskras door elkaar lopen. Maar als de helft zich niet laat vaccineren, kun je die mensen niet bij elkaar zetten, moet je afstand houden en moet je de hygiëne echt goed op orde hebben."

Het probleem kan groter zijn dan alleen de verzorgingshuizen. In sommige gemeenten in de Biblebelt is de vaccinatiegraad lager dan in de rest van het land. Dat leidde bijvoorbeeld in 2013 in de Alblasserwaard tot een uitbraak van de mazelen.

Virus blijft circuleren

"Als meer mensen zich niet laten vaccineren, dan wordt het wel risicovoller", zegt Marion Koopman, viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam. "We verwachten dat het virus blijft circuleren. Dat maakt de Biblebelt een kwetsbare regio."

Of er dan speciale maatregelen zullen komen voor dit gebied? Dat denkt ze niet. "De vraag is: ga je op maat gesneden versoepelen? Ga je versoepelen op basis van de vaccinatiegraad? Ik kan me dat niet zo goed voorstellen."

Gommers voegt daaraan toe dat het Outbreak Management Team, waaraan beiden als experts geregeld advies geven, voorlopig geen lokaal of regionaal gebonden beleid heeft gemaakt. "Het OMT zei: dat werkt niet zo goed. Ze zeiden: we blijven graag zover het mogelijk is landelijke afspraken maken, omdat die beter te handhaven waren."