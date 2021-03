VVD-posters met hitlersnorren en hakenkruizen weggehaald in Zwijndrecht

Ook in Dordrecht werden meerdere posters beklad. De Dordtse burgmeester Kolff, zelf ook VVD'er, spreekt bij RTV Dordrecht zijn afschuw uit over de bekladding: "Het is walgelijk dat mensen aan andersmans spullen komen. Het snorretje verwijst naar iemand met wie gelukkig geen enkele huidige Nederlandse politicus vergeleken kan worden. Dit is schandelijk."

Volgens Kolff worden er geen verdere stappen ondernomen. "Dat is een onbegonnen zaak", zegt Kolff. "Maar, mensen moeten zich gewoon gedragen."

Dordrecht en Zwijndrecht zijn niet de enige plaatsen waar verkiezingsposters worden beklad.