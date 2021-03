Herrie maken met fluiten, trommels en toeters: zo verliep de klimaatdemonstratie op de Binnenrotte

Enkele honderden actievoerders hebben in Rotterdam zondagmiddag actie gevoerd tegen klimaatverandering. De organisatie had ruim vijfhonderd actievoerders verwacht.

De protestactie op de Binnenrotte maakt deel uit van een hele serie acties om aandacht te vragen voor het klimaat. In tientallen steden is gedemonstreerd. De actie 'Klimaatalarm 2021' is een initiatief van groepen als Milieudefensie, Extinction Rebellion en Greenpeace.

Om 15:00 uur gaat overal het 'Klimaatalarm' af. Deelnemers wordt gevraagd een minuut lang herrie te maken met bijvoorbeeld fluiten, trommels, pannendeksels en toeters.

De demonstranten zijn van mening dat de overheid veel te lang doet over het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.

In vrijwel alle steden kreeg de organisatie van corona een maximumaantal deelnemers opgelegd. In Rotterdam mochten er niet meer dan vijfhonderd actievoerders zich verzamelen op de Binnenrotte.

Ook in Dordrecht werd actie gevoerd. Daar zijn ongeveer honderd mensen aanwezig in het Weizigtpark.