Feyenoord schiet weinig op met gelijkspel bij PSV: 1-1

De beginfase was voor PSV. De thuisploeg kreeg al na een paar minuten de eerste kansen. Eric Botteghin haalde bijvoorbeeld een bal van de lijn en een schot van Philipp Max ging maar net voorlangs.

Feyenoord krijgt eerste kansen

Even later counterde Feyenoord naar zijn eerste mogelijkheid. Steven Berghuis kon schieten, maar zijn schot miste de kracht om Yvon Mvogo te verrassen. Daarna was de beurt weer aan de Eindhovenaren. Donyell Malen dribbelde het zestienmetergebied van Nick Marsman in en haalde uit. Maar de Feyenoord-doelman kon redden.

Berghuis wist Feyenoord na een kwartier uit het niets op voorsprong te schieten. Na een vlot lopende aanval kreeg hij de bal van Luis Sinisterra. De aanvoerder plaatste de bal met zijn linker in de rechterhoek: 0-1.

Horen hoe de goal op Radio Rijnmond klonk? Luister hem hieronder terug. Tekst loopt door onder fragment.



Vervolgens brak er een fase aan dat Feyenoord door had kunnen pakken. Luis Sinisterra en Lutsharel Geertruida kregen beide enorme kansen, maar kregen de bal niet tussen de palen.

Fraaie gelijkmaker

Nadat een gevaarlijke vrije trap van Max over ging, was het Malen die de gelijkmaker scoorde voor de ploeg van Roger Schmidt. Mario Götze gaf de bal op fraaie wijze aan Malen, die zelf met een wippertje afrondde: 1-1. Bryan Linssen had Feyenoord even later een grote dienst kunnen bewijzen. Hij doemde op voor Mvogo, maar schoot hem op de doelman. Daarom werd er met 1-1 gerust.

PSV begon de tweede helft beter. De gelijkmaker leek na twee minuten gereproduceerd te worden. Götze stak Malen weer weg, maar dit keer lag Marsman in de weg. Invaller Noni Madueke was ook snel gevaarlijk. Op snelheid kapte hij twee verdedigers van Feyenoord uit, maar schoot op de paal. Marsman moest daarna ook handelend optreden, omdat Eran Zahavi erdoor was. De Israëliër schoot echter niet hard genoeg, waardoor Marsman de bal naar de zijkant kon verwerken.

De storm ging daarna even liggen. In de laatste twintig minuten kreeg oud-Spartaan Denzel Dumfries namens PSV wel nog een kans. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied haalde hij uit, maar Marsman kon redelijk eenvoudig redden.

Door het gelijkspel blijft Feyenoord op de vijfde plaats staan in de eredivisie. De achterstand op nummer drie AZ is nu vijf punten.

PSV - Feyenoord 1-1 (1-1)

15' Steven Berghuis 0-1

38' Donyell Malen 1-1