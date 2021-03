Dick Advocaat over Feyenoord: 'Tweede plek wordt nu moeilijk'

"We hadden moeten winnen om er iets mee op te schieten", zegt Feyenoord-trainer Dick Advocaat over het 1-1 gelijkspel bij PSV. Toch is Advocaat niet ontevreden met het gelijkspel.

"Als je de wedstrijd op een gegeven moment ziet, zat er niks meer in voor beide ploegen. In de eerste helft hebben we de mogelijkheden gehad om het te beslissen, met vijf à zes echt goede kansen. Maar die moet je dan benutten om het jezelf makkelijker te maken.

In de tweede helft wordt het moeilijker en kan je er bijna niet meer onderuit komen, dan is het meer achteruit lopen. Ik kan wel leven met 1-1. Qua stand niet, maar daar hebben we niet altijd wat over te zeggen", gaat Advocaat verder.

Bekijk hier het gesprek met Dick Advocaat.



Slechts één wissel, tweede plek wordt moeilijk

Advocaat wisselde ondanks een 'intense wedstrijd' maar één keer. "Dat heeft ermee te maken dat het elftal staat. Ik ben altijd bang dat als ik bepaalde posities uit elkaar haal, dat je dan niet meer de automatismen hebt, die het elftal had. Ik zag niet in, dat als ik er een ander in zou zetten, dat het elftal beter zou worden."

De tweede plaats wordt voor Feyenoord erg lastig. "Dat wordt moeilijk. PSV heeft gewoon een goede ploeg. Daar heeft Feyenoord goed tegen gespeeld, met zelfs de kans om een uitwedstrijd te winnen. Dat is jammer voor de ploeg, maar daar moeten ze hun stimulans uithalen voor de komende wedstrijden."