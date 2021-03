Sportoverzicht: Feyenoord Basketball onderuit bij start Elite A, goud voor bokster Fontijn

Jeroen Hertzberger over HC Rotterdam: 'Het was een kermis'

De mannen van ZΖFeyenoord Basketball verloren zaterdagavond de eerste wedstrijd in de kampioenspoule, oftewel de Elite A. De Rotterdammers gingen bij koploper ZZ Leiden met 84-78 onderuit. In de Elite A-competitie bevindt Feyenoord Basketball zich op de zesde plek met veertien punten.

Het vrouwenteam van 4Consult/Binnenland had zaterdagavond meer succes. De blauwhemden wonnen in Barendrecht met 77-68 van Utrecht Cangeroes. In de basketball league dames staat Binnenland op de tweede plaats met achttien punten uit elf duels. De Barendrechtse basketbaldames hebben een duel minder gespeeld dan koploper Lekdetec.nl en een achterstand van twee punten op de lijstaanvoerder.

Boksen

Nouchka Fontijn beleefde een fijne zaterdagavond in Keulen. De Schiedamse bokster won in de Duitse stad goud in de World Cup. Zij versloeg in de finale Davina Michel uit Frankrijk.

Handbal

Arjan Koster gaat na dit seizoen Feyenoord Handbal verlaten. De trainer van de Rotterdamse handbalformatie geeft aan dat hij het trainerschap niet meer kan combineren met zijn werkzaamheden. Koster was sinds 2018 actief bij Feyenoord Handbal. Vorig seizoen promoveerde het team naar de eredivisie heren.

Hockey

De mannen van HC Rotterdam hebben zondag met 6-6 gelijkgespeeld tegen Amsterdam. De ploeg van Albert Kees Manenschijn kwam op een 4-1 voorsprong, maar gaf die alsnog uit handen. Rotterdam staat nu met 25 punten op vierde plaats van de hoofdklasse.

Beluister hieronder naar de reactie van Jeroen Hertzberger op Radio Rijnmond. Tekst loopt door onder fragment:

In de hoofdklasse dames kon Victoria niet verrassen tegen Amsterdam, de nummer twee van de competitie. Het Rotterdamse hockeyteam verloor met 4-0 op eigen veld. Na dertien wedstrijden is Victoria tiende met negen punten.

Korfbal

Goed nieuws was er voor de korfballers van KCC/CK. In Capelle aan den IJssel boekte de formatie van vertrekkend trainer Frits Wip de eerste zege van het seizoen in groep B van de Korfbal League. KCC klopte met 26-24 Dalto/Klaverblad Verzekeringen. Wel blijft de Capelse korfbalformatie laatste staan in de poule met drie punten uit negen duels.

Ook PKC/Vertom schreef zaterdagavond in groep A van de Korfbal League een zege bij. De Papendrechters wonnen in Wormer met 19-11 van GG/IJskoud. Het team van coach Wim Scholtmeijer was al zeker van de play-offs en staat ongeslagen bovenaan in de poule.

Voetbal

Het vrouwenteam van Excelsior kende in de eredivisie een teleurstellende vrijdagavond. In Eindhoven verloor de ploeg met 3-0 bij PSV. Excelsior is in deze competitie hekkensluiter met vijf punten uit twaalf duels.

Volleybal

Vanwege coronabesmettingen kwam in onze regio alleen het herenteam van Sliedrecht Sport zaterdagavond in actie. Dat duel werd echter geen succes. De blauw-witten verloren in de kampioensgroep van de eredivisie met 3-0 in sets (25-23, 25-19 en 25-20) van Active Living Orion uit Doetinchem. Na drie duels in de kampioensgroep staat Sliedrecht Sport laatste met drie punten.

Waterpolo

Onze regionale waterpoloteams hadden geen succesvolle zaterdag in de eredivisie heren. In Gouda ging SVH uit Rotterdam met 16-9 onderuit bij Widex GZC Donk. De mannen van ZPB HΛProductions uit Barendrecht verloren met 14-6 bij ZV De Zaan. SVH is tiende met vier punten uit vier duels. ZPB staat twee plekken daaronder met drie punten uit zes wedstrijden.