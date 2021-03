Slijpen loopt slecht af: mogelijke oorzaak brand in portiekwoning Rotterdam-Noord

Op de Bergweg in Rotterdam-Noord is zondagavond rond 18.40 uur een brand ontstaan. Dit gebeurde in een spouwmuur van een portiekwoning. De oorzaak zijn mogelijk slijpwerkzaamheden eerder op de dag.

De brand werd ontdekt toen de rook door de muren heen kwam van de omliggende appartementen.

De brandweer was enige tijd bezig om de brand te blussen. Dit was vrij lastig, omdat de brand woedde in een spouwmuur, een open ruimte tussen een buiten- en binnenmuur. De brand was rond 19:40 uur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Een brandweerman na het blussen van de brand. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: MediaTV

De schade van het huis lijkt mee te vallen. Wel moesten bewoners uit het getroffen huis en omliggende huizen uit voorzorg korte tijd naar buiten.