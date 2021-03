43.000 inentingen afgezegd door tijdelijke stopzetting Astra-Zenecavaccin

De Nederlandse Medicijnautoriteit CBG adviseert de stop op basis van nieuwe informatie en in afwachting van nader onderzoek. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft het advies overgenomen, zo meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De GGD'en, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn door het RIVM geïnformeerd over de stop. Afspraken die al gemaakt zijn voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. Mensen die een afspraak hadden staan, ontvangen een sms en worden afgebeld.

De maatregel heeft geen gevolgen voor geplande inentingen met de vaccins van BioNTecht/Pfizer of Moderna.

Zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen

Volgens het ministerie zijn er zes nieuwe meldingen binnengekomen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen. Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de vijftig jaar. Het CGB meldt dat er nog geen verband is aangetoond tussen het vaccin en de meldingen uit Denemarken en Noorwegen. Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan.

Volgens het farmaceutische bedrijft AstraZeneca is er geen bewijs voor een verhoogd risico op bloedproppen bij mensen die met het vaccin zijn ingeënt. Het Europese medicijnagentschap EMA liet eerder ook weten geen aanwijzingen te hebben dat er een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en gevallen van trombose.