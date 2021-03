A15 tussen Gorinchem en Leerdam weer open na ongeluk

De A15 van Rotterdam richting Nijmegen is maandagochtend afgesloten geweest tussen knooppunt Gorinchem en afrit Leerdam vanwege een ongeluk met een busje en een auto, zo meldt ANWB. Inmiddels is de weg weer open.

Op de A15 van Rotterdam richting Gorinchem is ook een file ontstaan tussen Hardinxveld-Giessendam en knooppunt Gorinchem. Omrijden voor de richting Tiel is mogelijk via Breda/Den Bosch (A27, A59, A2). Voor dit traject geldde rond 7.15 uur een vertraging van 74 minuten. Inmiddels geldt om 8.11 voor dit traject nog maar een kleine vertraging van ongeveer 5 minuten.