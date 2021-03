Het weer van vandaag: wisselend bewolkt en een enkele bui

Maandag is er wisselende bewolking in de regio en vooral landinwaarts wordt een enkele bui verwacht. De temperatuur wordt vanmiddag 9 graden met een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.

In de avond worden opklaringen verwacht en zal het droog zijn, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur daalt naar 4 graden.

Dinsdag is het bewolkt in de ochtend en wordt er vanuit het westen langdurig regen verwacht. Pas later op de avond wordt het vanuit het noorden weer droog. In de middag wordt het met een temperatuur van 7 graden vrij koud.

Vooruitzichten

Op woensdag is er veel bewolking met af en toe zon en het blijft droog. In de nacht naar donderdag wordt er regen verwacht. Ook donderdag overdag vallen nog enkele buien. Het wordt 7 of 8 graden. Op vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden. Eerst een graad of 8, op vrijdag en zaterdag wordt het 6 of 7 graden. In de nacht naar zaterdag gaat het licht vriezen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 10,4 graden en de minimumtemperatuur 3,0 graden. Er valt gemiddeld 14,3 mm neerslag