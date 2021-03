Amerikaanse helikopters naar Waalhaven, als het weer ze niet aan de grond houdt

Als het weer meezit komen maandagmiddag de eerste vier helikopters van het Amerikaanse leger naar de Rotterdamse Waalhaven. Het gaat om in totaal 54 helikopters die tot uiterlijk 6 april vanuit Duitsland worden overgebracht om op transport naar de Verenigde Staten te gaan.

"Het weer in Duitsland is slecht. Dat weerhoudt wellicht de helikopters om op te stijgen", zegt een woordvoerder van Defensie.

De vluchten gaan tussen 7 en 19 uur van Duitsland naar Eindhoven en door naar Rotterdam. Het gaat om helikopters van de types Apache, Chinook en Blackhawk. Die hebben de afgelopen negen maanden meegedaan aan NAVO-oefeningen in Oost-Europa.

Ook worden 1.200 stuks materieel, zoals voertuigen, containers en onderhoudsmateriaal, naar de Waalhaven gebracht. Een soortgelijke operatie trok vorig jaar juli veel bekijks.



De helikopters maken deel uit van de 101ste Airborne Division. Die heeft de thuisbasis in Fort Campbell, Kentucky. De divisie, opgericht in 1942, is vooral bekend van de landingen tijdens D-Day op 6 juni 1944.