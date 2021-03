Feyenoorder Geertruida valt af voor EK onder 21

Lutsharel Geertruida is door bondscoach Erwin van der Looi afgevallen voor de definitieve selectie van Jong Oranje voor het EK, dat later deze maand begint. De Feyenoorder was wel opgenomen in de voorselectie. Zijn ploeggenoten Justin Bijlow en Tyrell Malacia zitten wel bij de uiteindelijke selectie net als Spartaan Abdou Harroui.